En «la patera» se vivió un hecho verdaderamente lamentable

Lo hecho sólo demuestra que los grones de La Victoria, son malos perdedores. Apagar la luz del estadio, es una maniobra premeditada para que Universitario no diera la vuelta en Matute.

Eso que se fue la luz en Matute al toque del pitazo del árbitro, Edwin Ordóñez deja muchas suspicacias. No sólo se puso en riesgo la seguridad de los asistentes sino que perjudicó la ceremonia de premiación, que iba a ser transmitida por Liga 1 Max. Asimismo, este tipo de acciones BTL, como armar escenarios en minutos y coordinar todos los detalles de la premiación, no moco por babas.

El apagón, ha afectado directamente la transmisión de quién ahora les paga millones por los derechos. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque esas luces son nuevas y de última tecnología. ¿Quién es el responsable? ¿Qué tipo de sanciones habrá? A quienes quieren cojudear con el cuento que fue por un corto circuito? Si fuera así, ni los paneles publicitarios ni los tableros electrónicos se prenderían!!! Esto es un delito de marca mayor….

La»U» volvio a dar la vuelta olímpica en el estadio victoriano después de más de 20 años y a lo grande.



Es suspicacias ocultar lo evidente, que la directiva de los cagones sin dignidad al verse derrotados apagaron las luces para que sus rivales no celebren? Se trata de una maniobra premeditada para que Universitario no diera la vuelta en Matute.

Hay que decirlo fuerte, en estos dos partidos «la garra crema» y experiencia de jugadores fue contundente, más que Alianza Lima, en los 180 minutos, especialmente LARRIERA no supo poner un esquema totalmente diferente a los últimos partidos, un once ofensivo desde el primer minuto:el buzo le quedó muy grande, ahora su puesto peligra.

Deben aprender, antes de celebrar y provocar al rival, debieron dedicarse a jugar, y no como malos pensar en dónde celebrar: añaden a esa tristeza de la hinchada el papelón de la directiva de apagar las luces, que creían que como hinchas íban a celebrar tal hecho. Nada fue casualidad, se puso en peligro la vida de todos. Esto no debe quedar así, debe haber una sanción y además cerrar un año el estadio de Matute.

Fue un gran esfuerzo de todos los jugadores cremas, cuerpo técnico, directivos, de nuestra inmensa fiel leal hinchada, esa que da todo , GRACIAS POR LA 27, SALUD UNIVERSITARIO DE DEPORTES CAMPEÓN NACIONAL 2023, con tremendo «Matutazo» que dejó títeres sin cabeza… por goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra, los ‘merengues’ se impusieron 3-1 en el marcador global y se coronaron campeón del fútbol peruano tras diez años.

La organización de la Liga de Fútbol Profesional (LPF) comunicó que premiarán de manera oficial a Universitario de Deportes este domingo 12 de noviembre en el estadio Monumental, de Ate. Allí serán reconocidos como campeones de la Liga 1, ya que los dirigentes de Alianza Lima no permitieron que se establezcan las condiciones necesarias para la entrega del título.