Chocaron mi Auto Estacionado ¿Qué Hago? 🚗

Chocaron mi auto estacionado, raspo mi auto. Si alguien golpea su automóvil estacionado y permanece en la escena, trátelo como cualquier otro accidente automovilístico y siga los pasos que se enumeran a continuación. Si el otro conductor deja una nota, o peor, escapa de la escena, busque la mayor cantidad de evidencia posible para que su compañía de seguros le reembolse.

Chocaron mi auto estacionado, qué hacer

Intercambio de información

Tomar fotos

Presente un informe policial

Notifique a su aseguradora

Verifique si hay testigos o imágenes de seguridad

Alguien golpeó mi auto estacionado y dejó una nota

Si alguien golpea su automóvil estacionado y deja una nota, lo ideal es que deje su información de contacto o la información de la compañía de seguros.

Pregúntele al mecánico de automóviles si podría haber algún daño imprevisto (por ejemplo, lo que parece una pequeña abolladura en el exterior del motor, etc.). Sin embargo, seguir esta ruta podría significar que su seguro no cubrirá ningún problema futuro del mismo accidente.

Pero evitaría pagar un deducible y aumentos de primas al presentar un reclamo (que hemos calculado que es aproximadamente el 23% en las cotizaciones para nuestro conductor de muestra).

Si bien el conductor aún puede pagar de su bolsillo, la tranquilidad de tener todo el automóvil revisado y los posibles problemas futuros cubiertos por el seguro pueden ser mejores a largo plazo.

Puede presentar una solicitud con:

Seguro de responsabilidad civil del otro conductor

La cobertura de colisión en su póliza

La cobertura de daños a la propiedad de automovilistas sin seguro en su póliza (si carecen de seguro)

Accidente de atropello y fuga con mi auto estacionado

Si alguien golpeó su automóvil estacionado y se fue sin dejar una nota, lo primero que debe hacer es verificar si hay testigos o cámaras de seguridad en la escena.

Pregúntele a los peatones, minoristas o residentes cerca de donde estaba estacionado su automóvil si vieron a alguien deslizando su automóvil hacia un lado o recuerdan los automóviles estacionados cerca de usted.

Si su automóvil sufrió abolladuras o rasguños en el estacionamiento mientras estaba de compras, es posible que pueda obtener evidencia en video de la tienda o que la policía haga un seguimiento con la oficina de seguridad de la tienda.

Si bien es raro que puedan distinguir la matrícula de un video granulado, encontrar el tamaño y el color del automóvil puede ayudar a localizar al conductor que se dio a la fuga.

A continuación, tome fotos y videos del daño desde diferentes ángulos. Debe documentar incluso los rasguños o abolladuras menores en la pintura que pueden costar dinero reparar.

Sus opciones son un poco más limitadas porque es posible que no pueda localizar al conductor que se dio a la fuga.

Puede presentar un reclamo con su aseguradora en colisión (más información a continuación).

Puede intentar reclamar a través de la cobertura de daños a la propiedad de automovilistas sin seguro si la tiene.

Esto implica que la persona culpable debe identificarse en su glosario, pero los daños a la propiedad de los automovilistas sin seguro de GEICO cubrieron a los conductores que se dieron a la fuga cuando obtuvimos una cotización en Texas.

Se lesiona en su automóvil mientras está estacionado

Hemos cubierto las principales situaciones de daños a su automóvil anteriormente.

¿Qué pasa si te lastimas en el auto estacionado?

Busque atención médica de inmediato. Si la lesión es menor, aún puede cuidarla de su bolsillo con el conductor.

Le recomendamos que considere presentar un reclamo porque algunos tipos de lesiones, como el latigazo cervical, pueden no aparecer hasta más adelante en el camino.

Pueden surgir problemas médicos futuros que no puede prever en el acto. Si tiene la información del seguro de los otros conductores, puede presentar una reclamación bajo su responsabilidad por lesiones corporales. Consulte abogados de lesiones personales en directorio especializado.

De lo contrario, podría presentar bajo su:

Protección contra lesiones personales (PIP)

Pagos médicos

Seguro médico estándar

Cómo cubre el seguro de automóvil un choque contra su automóvil estacionado

Esto es lo que puede hacer si decide ir con un seguro en lugar de obtener efectivo del otro conductor, en nuestro orden recomendado:

Presente la cobertura de responsabilidad civil por daños a la propiedad del otro conductor y, si se lesiona, la responsabilidad por lesiones corporales (si obtiene su información de contacto).

Si puede cubrir sus propias reparaciones por adelantado, considere presentar lo que se llama un reclamo a terceros por los daños a su automóvil.

Desventaja

La desventaja es que tomará más tiempo recuperar su dinero porque la otra compañía iniciará una investigación para determinar la culpa.

Esto mantiene las presentaciones de reclamos fuera de su registro, lo que evita que su aseguradora aumente las tarifas debido al accidente (aunque pueden aumentar las tarifas por otras razones).

Presente una declaración de daños a la propiedad de automovilistas sin seguro de su compañía de seguros (si la tiene en su estado).

Esta es una cobertura más rara, pero le permite recuperar daños y costos de reparación con un deducible potencialmente más bajo si el conductor fue encontrado y no tiene seguro.

Tenga en cuenta que su aseguradora requerirá un informe policial y es posible que realicen una investigación, lo que llevará tiempo.

A pesar de que el accidente no fue su culpa, sus tarifas aún podrían aumentar debido al acto mismo de presentar un reclamo.

Presente un reclamo con la parte de colisión de su cobertura de seguro de automóvil (si la tiene).

Por lo general, este es un proceso más rápido que las otras dos opciones anteriores, pero es probable que tenga que asumir el deducible.

Eso significa que si las reparaciones de sus puertas laterales cuestan $1,000 y su responsabilidad deducible fue de $500, usted «paga» el deducible y solo recibe back 500 de su aseguradora.

El deducible se paga independientemente de la culpa, y sus tarifas pueden aumentar al renovarse porque presentó un reclamo.

Tenga en cuenta que la cobertura integral no cubre a otro automóvil que golpea su automóvil desatendido, lo que puede ser frustrante si no tiene una colisión o si su deducible integral es más bajo. Se usa más para desastres naturales y robos o vandalismo.

FAQs

¿Qué hacer si me chocaron estacionado?

Mantén la calma y busca ayuda: Si hay heridos, llama a una ambulancia. Si no hay peligro inmediato, busca testigos y toma fotos del daño a ambos autos.

Llama a la policía: Es importante tener un reporte policial para el seguro.

Contacta a tu aseguradora: Reporta el accidente lo antes posible. Ellos te guiarán en el proceso de reparación.

Guarda toda la documentación: Fotos, reporte policial, información del otro conductor, etc.

¿Qué hacer en caso de choque en estacionamiento?

Sigue los mismos pasos que si te chocaron en la calle. Busca ayuda, llama a la policía y contacta a tu aseguradora.

¿Qué pasa si chocan mi auto estacionado y no tengo seguro?

Busca al responsable: Si encuentras al conductor que te chocó, puedes intentar que te pague los daños directamente.

Reporta el accidente a la policía: Esto te ayudará a tener un registro del accidente.

Considera iniciar acciones legales: Si el responsable no te paga, puedes iniciar un proceso legal para reclamar los daños.

¿Qué puedo hacer si me chocaron y se dieron a la fuga?

Llama a la policía: Es importante tener un reporte policial para el seguro.

Revisa si hay cámaras de seguridad: Si hay cámaras en la zona, pueden haber grabado el accidente.

Contacta a tu aseguradora: Reporta el accidente lo antes posible.

¿Qué tengo que hacer si choco un auto estacionado?

No te vayas del lugar: Espera a que llegue el dueño del auto o la policía.

Deja tus datos: Deja una nota con tu nombre, teléfono y número de placa en el auto que chocaste.

Reporta el accidente a tu seguro: Ellos te guiarán en el proceso de reparación.

Preguntas adicionales:

¿Qué pasa si golpeó un auto estacionado?

Sigue los pasos mencionados anteriormente.

¿Qué pasa si me chocan estando estacionado?

Sigue los pasos mencionados para «¿Qué hacer si me chocaron estacionado?».

¿Qué pasa si doy un golpe a un coche mal aparcado?

Si el golpe es leve y no hay daños, puedes dejar una nota con tus datos. Si hay daños considerables, sigue los pasos mencionados anteriormente.

¿Qué hacer si no me quieren pagar un golpe?

Si el responsable del golpe no te quiere pagar, puedes intentar llegar a un acuerdo con él. Si no es posible, puedes iniciar acciones legales.

Recuerda: Es importante tener un seguro de auto para que te proteja en caso de un accidente.

