Las mejores plumas estarán en I Feria Internacional del Libro de Moquegua

El caso del escritor chileno Alfredo Guerrero es realmente sorprendente, pues basó su obra en su propia experiencia al ser apresado como presunto espía en nuestro país y casarse con una cusqueña. No menos apasionante es la historia de la prolífica expresentadora de televisión Zelmira Aguilar, que nos mostrará la historia del “Pequeño Príncipe Mtoto Mkali”, quien sufrió esclavitud en Perú al desconocerse su condición noble. Además de ello, su más reciente libro, “Esclavos, Jesuitas y El Baratillo”, nos sumergirá nuevamente en pasajes casi desconocidos sobre las penurias de los negros traídos a nuestro país.

Del 6 al 15 de noviembre, en la Plaza de Armas de Moquegua, se unirán al grupo el historiador Antonio Zapata, la exviceministra de Patrimonio Cultural, Sonaly Tuesta; Merlín Chambi, Darwin Bedoya, Yero Chuquicaña; el escritor chileno, Alfredo Enrique Guerrero; Emma Graham-Harrison, galardonada reportera que trabaja como corresponsal internacional para los diarios The Observer y The Guardian, en Reino Unido; y la niña Emara Rubín Luyo, de 8 años de edad, quien ha sido considerada como la Escritora más Joven del Perú.

Sumándose a la convocatoria, otras conocidas plumas como las de Hernán Flores, Jack Vargas y la novel Ana López se hicieron presentes en la rueda de prensa para expresar su solidaridad y ánimo de ir incorporándose a las próximas ferias, ya que cada año serán la antesala del aniversario de Moquegua (25 de noviembre) y marcarán el estilo de los eventos programados por la actual gestión edil.

