Siderúrgica más grande de Chile cierra por feroz competencia del acero chino

El cierre afecta a 2.700 trabajadores -directos y contratistas- y a otras 20.000 personas que se vinculan con esta empresa, uno de los principales motores económicos de Talcahuano, una ciudad ubicada 500 km al sur de Santiago.

Creada en 1950, la empresa decidió cerrar agobiada por la desleal competencia del acero chino que inunda los mercados mundiales y que llega a Chile un 40% más barato. El acero chino no se destaca por su calidad, sino por su producción masiva. Lo que hace es reducir el costo de las empresas, pero hay riesgos por sus estándares.

Huachipato, la mayor acería de Chile, apagó la madrugada del lunes su horno para poner fin a 74 años de operaciones, golpeada por la feroz competencia del acero importado desde China, mucho más barato y mala calidad.

El cierre de la acería de Huachipato en Chile es un anticipo de lo que puede ocurrir con la industria peruana si el gobierno entreguista de Dina Boluarte no implementa políticas para defender a nuestra industria de los excesos de los Chinos.

No faltan los cojudos que dicen es la libre competencia? Oigan, un empresario competente hace frente a la competencia con calidad y precio. ¿Cómo es posible que el acero importando desde un continente lejano tenga menor precio que un acero nacional, considerando costo de transporte, etc? Eso, no quiere decir que el acero nacional sea costoso: China tiene una industria más desarrollada, pero su acero es de mala calidad, como el de la India, Paquistan, Brasil etc.

Oído a la música, el Puerto de Chancay, va a ser la puerta de entrada del dumping Chino y la salida de etc etc… Chancay será la puerta de entrada de muchos problemas para nuestro país; si es que seguimos impasibles y no generamos políticas para defendernos». Después no digan que no se los advertí.

Para nuestra desgracia no nos centrarnos en producir lo que seamos competitivos. Si no tenemos costos bajos de energía, buenas carreteras, seguridad, combustibles caros (gravados bajo pretexto que contaminan), no vamos a ser competitivos.

Por lo menos lean el capítulo XI: «¿Cómo coexistir con China y aprovechar su impulso?» del libro «Confucio y la Globalización» de AGP?

NO GUARDEN SILENCIO:

-Las empresas chinas, son las más depredadoras en la historia. terminarán con la competencia nacional de cada país, de manera desleal y mafiosa.

-China es el nuevo imperialismo que, paso a paso, va destruyendo las economías latinoamericanas y copando las actividades estratégicas regionales.

-A estos mafiosos, ya se les vio operar en «construcción», ganaron contratos de forma turbia y estafaron hasta a sus subcontratistas y las obras, tarde, mal y nunca. Igual pasa en minería. No son competencia leal son una mafia depredadora.

-Vi unos expedientes de reservorios y grupos electrógenos de respaldo de un consorcio chino para Sedapal. Mi impresión es que van a hacer porquerías de obras con maquinaria china de bajísima calidad.

-¿Dónde no están metido los chinos? ¿Están metidos hasta en la pesca ilegal de patas en el norte? Tanto que ahora no podemos comer pota.

China fue declarado el primer exportador de POTA en el mundo. Lo que no dicen es que LAS EXTRAE DEL PERÚ a vista y paciencia de nuestras autoridades y de la Marina de Guerra. En nuestras propias narices nos ROBAN.

Flota de bandera china con más de 600 embarcaciones extrae, al año, alrededor de 50 mil toneladas de pota del mar peruano. Las pérdidas para la industria nacional ascienden a más de US$ 85 millones. ¿Cómo operan y qué se puede hacer para combatirlas? ¿El gobierno y el Congreso no se pronuncian? Se hacen que no ven, no saben…

Colonialismo puro del siglo 21, chinos invaden nuestro mar con su gran flota pesquera, dejan millonarias pérdidas a nuestros pescadores, capturan especies protegidas y pagan coimas para seguir depredando. El dumping chino destruye nuestras industrias. Pero no pasa nada, el imperio es intocable.

Hoy el kilo de pota congelado se ha disparado de S/. 4 hasta S/. 22 en algunos mercados, dicen los gremios de pescadores artesanales. ¿La razón? Ya no hay, se la llevaron los chinos.

Se han reunido con el GORE Piura, exigen la salida del ministro de Producción y amenazan con arrancar una huelga.

Enfrentan una crisis aún sin solución a la vista, debido al ilegal ingreso de embarcaciones chinas que depredan el calamar gigante, ignorando la normativa peruana que exige el uso de un sistema de rastreo satelital llamado SISESAT y generando un problema no solo laboral a nuestros hermanos pescadores, sino también de aumento de precio de hasta 5 veces en la pota, generando escasez y hambre.