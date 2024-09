¿Juez Juan Carlos Checkley alertó a secuaces de Chibolin de allanamiento?

153 Vistas

¡Llegó la hora del pago de favores!

Se tirán la pelota entre todos, y lo único que importa es alertar a los investigados por caso Chibolin.

¿Porqué publicó resolución de allanamiento de las viviendas de Andrés Hurtado ‘Chibolín’ y sus coinvestigados, una hora y media antes del inicio de esta medida? Su decisión ha causado gran malestar en la Segunda Fiscalía Penal Transitoria, cuyos integrantes también se enteraron con este tuit.

¿Sospechoso allanamiento, cuando ya se llevaron todo, desde hace varios días atrás, según vídeo de vecinos? ¿Además esta dirección -es antigua- aqui no vivía Chibolín, podría ser cualquier cosa?

¿Detrás hay un cuello blanco bragueta suelta, que no quiere que se destape todo, sino caerían jueces y fiscales? ¿Qué cosa?

No quieren que caiga la «ChiKa», ni sus secuaces, RLA, De Soto, Plata como cancha, Sada Goday, Vaticano, mineros ilegales etc etc… el juez fué hasta donde estaba el presentador a tomarle el control de identidad. Nunca antes sucedió esto???

¿Quizás Checkley esta promoviendo una acción para que se dude de su imparcialidad y se le excluya del proceso porque no quiere conocerlo (el caso) dado que tendría que pisar y chocar con personas con las que no quiere? A esto se le llama instinto de supervivencia. ¿O colusión y asociación para delinquir?

Es una papa caliente, la cuestión está, en probarle la comisión de delitos; no lo descarto pero me da la impresión que es más un acto de alejamiento: Chibolin era cercano a jueces ¿Qué cosas nos podríamos enterar si Chibolín confesara? Es más, lo han colocado a Riera como abogado. ¿LA BOMBA DE SABELON? ¿Raro, no?

¿El juez publica o es el «community manager de la cuenta X», autorizado u ordenado por sus superiores jerárquicos, quien lo hace?…

Esto normalmente se publica a través de la oficina de imagen del distrito judicial, ni los jueces ni fiscales tienen acceso directo a las redes de sus instituciones.

La verdad, es igual, una publicación no se hace sin coordinación con el fiscal/juez. El área de imagen no tendría cómo saber de una resolución judicial a menos que el juez lo informe. Con más razón ante una medida de carácter reservado.

¿Cómo la prensa anunció antes allanamientos, se filtró desde Fiscalia o Poder Judicial? ¿LA REPÚBLICA fue el primero en dar noticia 12:44 pm 42 minutos antes que el Poder Judicial ?

Todo este circo deja muchas dudas, por cierto en todos los allanamientos que ha realizado la fiscalía desde el tiempo de los héroes Vela y Pérez que han encontrado? (aparte de un recibo de reloj en casa de Dina Boluarte) ni michi. Cuando fueron a la casa del lagarto, Vizcarra, luego de cambiarse el pijama, bajar de peso, bañarse, maquillarse, que encontraron? .

Es por ello, que siempre sostengo que la PNP debe investigar antes que la fiscalía,está entidad ya no guarda integridad moral, el juez y su actitud da que pensar. Le ha dado tiempo a la gente de Hurtado a limpiar su antigua casa, esa ley de allanamiento sin avisar al abogado es un circo. Todo es una alcahueteria, los periodistas que cubrían la información todos saben dónde vive Chibolín.