EVO MORALES ARMÓ SU AUTOATENTADO PARA PRESENTARSE COMO VÍCTIMA

¡LIDER COCALERO ACUSA AL GOBIERNO DE ARCE DE QUERER ELIMINARLO!

¿SICARIOS LE METEN 14 TIROS Y NO LE HACEN NINGÚN RASGUÑO?

No me quede menor duda, que este rojo asqueroso que fue capaz de violar a menores de edad y cometer fraude electoral, no sería capaz de armar un show de autoatentado? es la clásica que usan los comunistas, típico guión de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia.

«Igual como el supuesto «atentado» que le hicieron a la «Cristina» en Argentina, cuando le enseñaron el arma».

El doctor forense y experto en balística, Javier Romero, afirmó que el ataque denunciado por EvoMorales podría tratarse de un autoatentado, tras analizar la trayectoria y el impacto de los disparos. Según Romero, el ángulo de los proyectiles sugiere que el disparo podría haberse efectuado desde el interior del vehículo o en condiciones de control que cuestionan la veracidad de un ataque externo.

“La trayectoria de los disparos y su punto de impacto resultan inusuales en un atentado externo; si los disparos provenían de atrás, es extraño que uno de los proyectiles atraviese el vidrio trasero y alcance la nuca del conductor sin causar daños adicionales en el vehículo”. Este detalle ha suscitado dudas sobre la versión oficial y refuerza la hipótesis de que el incidente podría haber sido cuidadosamente planificado para sembrar confusión.

Mientras tanto, Morales sigue impulsando los bloqueos en diferentes rutas del país como medida para asegurar su seguridad y manejar la tensión creciente en torno a su liderazgo. “Este intento de consolidar su control y su seguridad revela el aislamiento al que se enfrenta y una crisis que se intensifica cada día”.

No hay que ser imbécil como para no darse cuenta de este show armado, por un instinto básico de supervivencia NADIE saca su celular para grabar cuando te han disparado 14 tiros, llevas al conductor herido y siguen en zona de fuego, NADIE, quien graba deja en evidencia que es un montaje cinematográfico para desviar la atención del violador Evo.

El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019),denunció intento de asesinato. Segun el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), desconocidos dispararon 14 veces contra el vehículo en el que se trasladaba a la emisora en la que conduce un programa de radio los fines de semana, en un incidente en el que resultó herido el chofer.

En declaraciones a la radio Kawsachun Coca, EVO denunció que su vehículo fue perseguido por otros dos o tres en los que viajaban los agresores que efectuaron los disparos a las 6:25 am en un lugar situado entre las localidades de Villa Tunari y Lauca Ñ, en el departamento de Cochabamba, ubicado en el centro del país.

Según el relato del expresidente, el chofer de su automóvil se «desvió» del trayecto previsto, pero ni aún así logró eludir la persecución. «Ahí me di cuenta que era un operativo», afirmó. Este incidente se produce cuando se cumplen dos semanas del bloqueo de caminos por parte de seguidores de Evo Morales que demandan que el Gobierno retire los procesos contra su líder, quien está acusado de trata de personas y estupro, en una acción judicial que ellos catalogan de persecución política.

¿Porqué un circo armado?

1.No se necesita ser experto para no darse cuenta de este circo armado por el líder cocalero. Al toque uno se da cuenta el cambio de carro, la primera es un vagoneta blanca LEXUS y la otra una Hilux, los disparos en el vidrio no coinciden, además los disparos en el parabrisas, están a la altura del retrovisor interno.

2.El «celular» es diferente también, al inicio y al final.



3.Todo esto es una treta como acostumbran los narcoschavistas. Evo Morales está ligado al «cartel de los soles» y por eso quiere tomar el poder para ser impune en el gobierno igual que Nicolas Maduro.

4.Es un burdo montaje miren el adorno en el retrovisor: primero un pino, luego una bandera de EEUU, el radio es diferente y la salida del aire acondicionado van abiertas y de repente aparecen cerradas.

5.Cómo carajo encuentran una camioneta para hacer el cambio en el medio de la balacera? encima los sicarios han disparado 14 balas (estas no coinciden) son tan malos que ningún tiro dan en el blanco?

6.Encima sólo dispararon de atrás, nunca se les ocurrió cruzarles el auto ni quererlos girar o ponerse de costado y ahi disparar? 7.Nunca existio el intento de asesinato, lo que sucede es que EVO quiere rehuir a la justicia, el gobierno los acusa de desestabilizar a Bolivia -ya que los bloqueos han interrumpido el suministro de alimentos y combustible-, y de intentar «interrumpir el orden democrático».

8.Morales quiere volver a la presidencia por cuarta vez, a pesar de que la Constitución del país habilita solo dos mandatos.

9.La administración de Arce también expuso en un comunicado que algunos grupos aliados de Morales estaban armados y advirtieron sobre la violencia, citando a 14 policías heridos al intentar romper los bloqueos.

9.El país también lidia con la disminución de la producción de gas, el agotamiento de las reservas de divisas y el aumento de la inflación, lo que aumenta la presión sobre el partido gobernante y conduce a luchas internas políticas cada vez más complicadas.

10.Evo Morales, está siendo investigado por violación, tráfico de personas y contrabando de personas por su presunta relación sexual con una joven de 15 años miembro de su guardia política juvenil en 2015.