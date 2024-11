Ucayali: Comunidades nativas de Uchunya y Shambo distinguen a palmicultora Ocho Sur

Up Next

Santa Clara de Uchunya, ubicada en el distrito de Nueva Requena, cumplió 53 años de fundación y conmemoró no solo su aniversario, sino también la culminación de su proceso de demarcación territorial. El evento incluyó una serie de actividades que fortalecieron sus lazos con comunidades y caseríos vecinos, como un campeonato amistoso de fútbol, un concurso de belleza y un torneo de boxeo juvenil.

