Bukele, puso patas arriba a la ONU y dio el discurso de su vida

APRENDA PRESIDENTA DINA BOLUARTE COMO SE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y NO SE LE MIENTE AL PAIS.

Bukele, no se queda callado, le dijo en la cara a los burócratas de las Naciones Unidas… lo que muchos piensan pero no se atreven a decir…

Hace unos años El Salvador era uno de los lugares más oscuros de todo el planeta, por lo menos de América sin dudas. En poco tiempo, esta nación renació. Hoy El Salvador es un país seguro, pero no solo hablando en términos de salir a la calle y que no te pase nada…

Sino que también es seguro para la inversión (que ya he hablado en otros videos sobre este punto), es seguro para los proyectos personales y las libertades de cada persona que viva en este país.

«La primera responsabilidad de un presidente es con su propio pueblo así como la trascendencia de tomar nuestro destino en nuestras propias manos. Fuimos ingenuos en pensar que otros nos salvarían o que otras naciones nos regalaría nuestra libertad por simple bondad.

Tuvimos que entender, para luego tener la valentía de romper nuestras cadenas nosotros mismos. Y reclamar el derecho legítimo hacer libres. En estos últimos 5 años, El Salvador, renació. Devolvemos las calles a nuestro país, a nuestra gente y establecimos una floreciente industria turística, siendo sede de grandes eventos internacionales».

Les tapó la boca a todos, con estos resultados. Cuando Bukele dio su primer discurso en la ONU, la mayoría lo ignoró no sabían nada de él y nada de este país. Los pocos que lo conocían, solo tenían malas referencias. Solían asociarlo a uno de los países más violentos del mundo o a las maras (organizaciones criminales). Otros no sabía ni donde quedaba en el mapa.

La proeza de Bukele, 730 días sin homicidios durante su gobierno, el equivalente a dos años completos. El Salvador, pasó de ser la capital mundial de los homicidios a ser el país más seguro del Hemisferio Occidental. Algo impensable cuando empezó.

Lo que señaló Bukele, es muy importante, primero porque le dio a su país lo más importante que un presidente le puede dar que es la seguridad. Que es aún más importante que la economía. De qué le sirve ganar 1000, 2000 o 3000 dólares por mes si después no puedo salir a la calle, porque le pueden robar o tiene que quedarse en casa antes que se haga de noche?

Y otro punto a resaltar es el del turismo. Ya que muchas personas, de las cuales me incluyo, tenemos muchas ganas de ir a El Salvador, a ver qué lindo ha quedado este país luego de todos estos cambios que ha hecho Bukele.

ME PREGUNTO ¿PORQUÉ NO VAN TODOS LOS CONGRESISTAS Y GABINETE ADRIANZÉN A EL SALVADOR PARA QUE VEAN COMO SE COMBATE A LA CRIMINALIDAD?

La transformación de El Salvador no tiene comparación y su éxito es innegable. Cualquiera puede visitar El Salvador y comprobarlo por sus propios medios. De hecho si buscas en youtube van a ver varios que en todo este período lo estuvieron visitando y documentando todo.

Hoy el mundo está mirando a El Salvador como un ejemplo. Ya que muchos se preguntan cómo ha hecho una nación para levantarse tanto en tan poco tiempo?

Y quizas también deberían preguntarse por otro lado “Cómo es posible que el mundo esté cayendo tan rápido?” Porque no nos olvidemos que, si bien nos llama la atención el gran cambio de El Salvador, es realmente como debe ser. Estamos viviendo en un mundo en el que nos llama la atención un lugar de América Latina donde podes caminar por cualquier lado a cualquier hora. Cuando eso debería ser la normalidad…

Cuándo nos íbamos a imaginar que un presidente de El Salvador iba a estar dándole clases a los europeos en lo que refiere a seguridad, lucha contra organizaciones criminales? A que los lugares que estén bajo el crímen, las pandillas, el crímen organizado y las drogas sean las ciudades europeas que en algún momento supieron ser ciudades de primer mundo.

Y lo peor de todo es que ni siquiera son los locales los responsables, ya que la mayoría de esas pandillas son de extranjeros y por si falta algo para que fuese peor aún, muchos de ellos son ilegales o han entrado en condiciones de refugiados.

Nayib Bukele, mencionó también en su discurso que estamos en un punto clave de inflexión, en la finalización de un ciclo, a punto de ver un gran cambio en la humanidad. Esto puede ser muy bueno, como puede ser muy malo.

Lo podemos ver como algo bueno si la cantidad suficiente de gente puede despertar a tiempo y cambiar el rumbo de la historia. De lo contrario se viene una etapa bastante oscura dominada por las grandes élites, donde van a tratar de manipular a la población de tal manera en que se puedan llenar aún más sus bolsillos.

En varios artículos en Pysnnoticias, siempre digo cuando hablo de Bukele, los que más se deben inspirar son los que se encuentran bajo un gobierno de izquierda y opresor, como lo es Venezuela, Nicaragua, Cuba, Colombia, Chile, Bolivia y porqué no el Perú. Que el ejemplo del Plan Bukele, sirva para que el día de mañana podamos decir lo mismo de otros destinos.

Para que nuestra región siga levantando y podamos disfrutar de todo lo lindo que tienen nuestros países.

Se ha demostrado que es muy rápido el crecimiento chuando los líderes que están comandando no se roban la plata y quieren lo mejor para su gente.

Bukele, primero es mi país y su gente, por ello afirma: «Nuestra Fuerza Naval ha realizado una nueva incautación de drogas. A 920 millas náuticas (1,704 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, se interceptó una embarcación ecuatoriana que transportaba 1,551 kilos de cocaína, valorados en 28.7 millones de dólares.

Una hora y 30 minutos más tarde, se detectó una segunda embarcación, tripulada por tres ciudadanos mexicanos, quienes iban a recibir el cargamento, estos también fueron interceptados y serán puestos a disposición de los tribunales para que respondan por sus crímenes».Con esta operación, hemos incautado más de 12 toneladas de droga en alta mar en menos de siete meses, con un valor aproximado de 310.9 millones de dólares

Gracias al trabajo que hizo Nayib Bukele eso ha cambiado significativamente y en un tiempo récord. 5 años después de aquel primer discurso suyo en las Naciones Unidas allá por el 2019, ahora volvió a dar otro discurso, pero esta vez como presidente de un país que ahora tiene voz en el mundo.

Para contarles brevemente sobre el contexto del que venía El Salvador, por décadas estuvieron bajo una guerra civil importada. Y luego atravesaron una “falsa paz” que dejó más muertos que la propia guerra. Lo primero que les quiero compartir es algo que nos puede servir para cualquier área de nuestra vida y tiene que ver con el hecho de asumir la responsabilidad.