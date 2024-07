43 Vistas

Favoritos de Carlos Alcaraz para ganar Wimbledon 2024, Alcaraz tiene 21 años y es el número 3 del mundo. Sueña con ganar el título en Wimbledon 2024. Él se dirige al torneo luego de su triunfo en el Roland Garros de 2023.

Busca hacer historia siendo el decimotercer tenista en lograr el doblete París-Londres. Después de ganar Queen’s y Wimbledon el año pasado, es un gran favorito. Venció a un fuerte oponente en la final, Novak Djokovic.

Puntos Clave de los favoritos de Carlos Alcaraz para ganar Wimbledon 2024

En 2023, el tenista español Carlos Alcaraz quería vencer en Wimbledon tras un tropiezo en Roland Garros. Seleccionó su hierba favorita y conquistó primero el torneo de Queen’s. Después, logró dominar el All England Club.

Su impresionante campaña en 2023

Carlos Alcaraz se hizo experto en la superficie de hierba, algo que no se le habría ocurrido antes. Gracias a esto, logró ganar ambos torneos más importantes del año, siendo el sexto hombre que lo consigue en toda la historia. Mostró estar a la altura en cualquier tipo de cancha, afianzándose como uno de los mayores talentos del tenis profesional.

En la final de Wimbledon 2023, se vio cara a cara con Novak Djokovic, el gran campeón. Fue un duelo emocionante, pero Alcaraz ganó, venciendo a Djokovic. Así, se ganó el título en el All England Club, siendo llamado el «nuevo rey de Wimbledon».

Jannik Sinner: El principal rival a vencer

Se espera que Jannik Sinner sea el mayor reto para Carlos Alcaraz en Wimbledon 2024. Como actual número 1 del mundo, Sinner es uno de los favoritos. Su duelo con Alcaraz promete ser fascinante en el tenis mundial.

Jannik Sinner ganó recientemente en Halle, lo que mejoró su confianza en la hierba. En cambio, Carlos Alcaraz no avanzó mucho en Queen’s, lo cual podría ser un indicio de futuras dificultades.

Aún con la derrota en Queen’s, Alcaraz es el campeón defensor de Wimbledon. Su triunfo sobre Novak Djokovic el año pasado le da ventaja sobre Sinner.

Junto a Alcaraz y Sinner, jugadores como Novak Djokovic, Alexander Zverev, y Daniil Medvedev tienen altas probabilidades en Wimbledon 2024. Este torneo en el All England Club estará lleno de emociones.

Novak Djokovic: El eterno amenazante

Djokovic tiene aún más cerca el título de Wimbledon en 2024, a pesar de una cirugía en la rodilla. Con siete victorias en el club, se recupera rápidamente. Espera ansioso para lograr su octavo trofeo en ese torneo.

Su recuperación de la lesión en la rodilla

La lesión de rodilla de Djokovic preocupó mucho el año pasado. Sin embargo, ha estado dedicado a su rehabilitación. Se espera que regrese en buena forma, listo para dejar su huella en el tenis profesional.

Sus siete títulos en Wimbledon

Djokovic ha brillado en Wimbledon, ganando siete veces. Este récord lo sitúa como uno de los más exitosos en la historia del torneo. Será un contrincante fuerte para Carlos Alcaraz.

Aunque Alcaraz brilla, Djokovic es un temible oponente. Su destreza y experiencia en Wimbledon lo hacen siempre peligroso. Por eso, Alcaraz deberá mostrar su mejor juego para derrotarlo.

Alexander Zverev: La gran amenaza germana

Carlos Alcaraz ve a Alexander Zverev como un candidato fuerte para Wimbledon 2024. A pesar de no haber tenido mucho éxito allí, Alcaraz le tiene respeto. Él piensa que Zverev es peligroso por cómo ha mejorado en hierba. Zverev es el número 4 del mundo y ha estado mejorando en los campos de césped.

Su creciente nivel en hierba

Zverev ha progresado mucho en su juego sobre hierba en los últimos años. Al principio, le costaba en Wimbledon. Pero aprendió a jugar mejor en estas canchas.

Zverev destaca por su saque fuerte, sus golpes poderosos, y su adaptación al césped. Todo le hace ser un rival fuerte. Puede enfrentar bien a Carlos Alcaraz y otros grandes en Wimbledon.

– Alexander Zverev, tenista alemán.

Daniil Medvedev: El peligroso ruso

El ruso Daniil Medvedev es un fuerte candidato para ganar Wimbledon 2024, según Carlos Alcaraz. Ocupa el sexto lugar en el ranking mundial. Para Medvedev, no importa la superficie: siempre es una amenaza. Esto lo sabe Alcaraz, quien reconoce su poder.

Daniil Medvedev destaca por su juego completo. Puede adaptarse a diferentes estilos. Aunque no ha brillado en Wimbledon en el pasado, su habilidad en hierba es innegable.

En 2023, Medvedev confirmó ser un jugador destacado. Llegó lejos en varios torneos. Su victoria en el US Open 2021 lo hace un rival fuerte. Esto lo hace un duro contrincante para Alcaraz y otros en Wimbledon.

Medvedev es agresivo y se desenvuelve bien desde el fondo de la pista. Es peligroso en Wimbledon 2024. Para ganar, Alcaraz deberá jugar al máximo contra el ruso en el All England Club.

Casper Ruud: El especialista en tierra busca hacer ruido

Según el cuadro del torneo de Wimbledon 2024, Casper Ruud y Carlos Alcaraz se podrían enfrentar en cuartos. Ruud, un especialista en superficie de tierra batida, quiere mostrar que puede brillar también en hierba. Esta superficie ha sido un desafío para él en el pasado.

A pesar de ser fuerte en arcilla, Ruud ha mejorado en hierba en los últimos años. Ha logrado buenos resultados, lo que lo llevó a clasificar directamente a Wimbledon 2024. Ahora es uno de los nombres a notar en el torneo.

Alcaraz comprende el desafío que Ruud le ofrece. Para vencer, sabe que su adaptación a la hierba es vital. El duelo entre estos talentos promete ser emocionante en Wimbledon 2024.

La presencia de Casper Ruud en Wimbledon 2024 aumenta la emoción. Los fans disfrutarán viendo a uno de los especialistas en tenis de tierra batida en acción. Ruud intentará dejar su huella en la superficie más importante del tenis.

Tommy Paul: El joven estadounidense a seguir

Tommy Paul es un tenista que promete mucho a sus 26 años. Alcaraz piensa que para Wimbledon 2024, Paul será un rival fuerte a vencer.

En 2023, Tommy Paul se coronó campeón en el Queen’s Club. Eso lo pone como uno de los grandes para Wimbledon 2024. Alcaraz, sus 18 años, ve en Paul un oponente serio que no debe menospreciar.

Paul ha ganado dos de las veces que se enfrentó a Alcaraz. El historial entre ellos deja la expectativa alta, convirtiéndolo en un destacado para Wimbledon.

Tommy Paul es conocido por su buen juego en hierba. Con 26 victorias sobre esta superficie y llegar a cuartos en Wimbledon, está listo para desafiar a Carlos Alcaraz.

«Tommy Paul is showing great quality. He can surprise at Wimbledon. He’s a tough competitor, so I’m focused on preparing for the tournament.»