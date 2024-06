By

Celtics ganan 107-89 a Mavericks: lo mejor de la final de la NBA 2024

El primer partido de las NBA Finals 2024 fue dominado por los Boston Celtics, quienes se impusieron con autoridad ante los Dallas Mavericks por 107 a 89 en el TD Garden. Con un desempeño destacado de Jaylen Brown y el retorno positivo de Kristaps Porzingis, el equipo de Massachusetts aprovechó su localía y dejó la serie 1-0 de cara al próximo partido, que se jugará el domingo 9 de junio.

Pese a los 30 puntos anotados por Luka Doncic para los visitantes, los Celtics aseguraron la victoria con un siempre efectivo Jaylen Brown, quien anotó 22 puntos y logró 6 rebotes, y el esperado regreso de Kristaps Porzingis, quien sumó 20 puntos y 6 rebotes en 21 minutos. Ambos jugadores también sumaron seis tapones. Además, Jayson Tatum contribuyó con 11 asistencias y 16 puntos, asegurando que los Celtics nunca vieran en peligro su victoria.

Puntos Clave del Partido

La efectividad desde la línea de tres puntos fue crucial para los locales, con casi un 40% de aciertos, lo cual les permitió mantener la ventaja incluso cuando los Mavericks intentaron acercarse en los dos últimos cuartos. Aunque los visitantes ganaron la segunda mitad, la ventaja obtenida por Boston en la primera parte fue suficiente para encaminarse hacia el triunfo.

Tabla de Desempeño

Jugador Puntos Rebotes Asistencias Tapones Jaylen Brown 22 6 2 3 Kristaps Porzingis 20 6 1 3 Jayson Tatum 16 5 11 1 Luka Doncic 30 8 7 0

Conclusiones

El primer partido de las finales de la NBA 2024 dejó claro que los Boston Celtics están determinados a luchar por el título. Con una actuación sobresaliente de Jaylen Brown y el regreso triunfal de Kristaps Porzingis, el equipo demostró solidez tanto en ofensiva como en defensiva. A pesar de los esfuerzos de Luka Doncic y los Dallas Mavericks, la ventaja inicial de los Celtics y su efectividad desde la línea de tres puntos fueron determinantes. El próximo encuentro, nuevamente en el TD Garden, será crucial para ambos equipos.

«Tuve demasiadas pérdidas de balón», dijo Tatum a la cadena ABC tras el partido. «Tengo que mejorar mucho, pero esta noche nos hemos encargado del trabajo. Descansar un poco, ver la película y ver qué podemos hacer mejor para el segundo partido».

Preguntas Frecuentes (FAQs) Celtics Ganan 107-89 a Mavericks

¿Cuándo se celebrará el segundo partido de las finales de la NBA 2024?

El segundo partido será el domingo 9 de junio a las 21:00 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará el segundo partido de la serie?

El segundo partido se jugará en el TD Garden, Boston.

¿Qué tan importantes fueron los tapones en el primer partido?

Jaylen Brown y Kristaps Porzingis sumaron un total de seis tapones, lo que contribuyó significativamente a la defensa de los Celtics.

¿Cómo impactó Luka Doncic en el juego de los Mavericks?

Luka Doncic anotó 30 puntos y fue una pieza clave para mantener a los Mavericks en el partido, especialmente en la segunda mitad.

¿Cuál fue la clave de la victoria de los Celtics?

La efectividad del 40% en tiros de tres puntos y la sólida defensa fueron cruciales para mantener la ventaja obtenida en la primera mitad.

¿Cómo se siente Jayson Tatum respecto a su actuación?

Jayson Tatum, a pesar de anotar 16 puntos y dar 11 asistencias, mencionó que debe mejorar y reducir las pérdidas de balón para los próximos partidos.

¿Qué homenaje se rindió antes del partido?

Se rindió un homenaje con un minuto de silencio a Bill Walton, miembro del Salón de la Fama del baloncesto y exjugador de los Celtics, quien falleció el mes pasado.

