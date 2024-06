22 Vistas

Francia Gana 1-0 a Austria pero pierde a Mbappé en Eurocopa

En un emocionante inicio de la Eurocopa 2024, Francia logró una ajustada victoria de 1-0 contra Austria en el ESPRIT Arena de Düsseldorf.

Este resultado no solo marcó el debut del equipo galo en el torneo, sino que también dejó una serie de momentos destacados y controversias que valen la pena analizar en profundidad.

Desarrollo del Partido

Primera Mitad

El encuentro comenzó con Francia mostrando su agresividad ofensiva desde los primeros minutos. Kylian Mbappé, reciente fichaje del Real Madrid, tuvo una oportunidad clara al minuto 8. Su disparo fue hábilmente desviado al córner por el portero austriaco Patrick Pentz. Esta jugada inicial fue un presagio de la presión constante que Francia ejercería sobre la defensa de Austria.

A pesar del dominio francés, Austria no se quedó atrás y demostró su capacidad para contraatacar. Christoph Baumgartner, tras recibir un excelente pase de Marcel Sabitzer, estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 36, pero su disparo salió desviado por poco. Este fallo se convirtió en un punto de inflexión, ya que dos minutos después, un desafortunado autogol de Maximilian Wöber tras un centro de Mbappé puso a Francia en ventaja.

Segunda Mitad

En la segunda parte, Francia continuó buscando ampliar su ventaja. Mbappé tuvo otra oportunidad clara al minuto 54, pero su disparo salió desviado. A pesar de los intentos de los franceses por sentenciar el partido, la defensa austriaca, liderada por Pentz, se mantuvo firme y evitó mayores daños.

Austria también tuvo sus momentos de peligro. Baumgartner y otros jugadores ofensivos pusieron a prueba al arquero francés Mike Maignan en varias ocasiones, pero sin éxito. La resistencia austriaca fue encomiable, pero al final, no lograron romper la defensa francesa y el partido culminó con el 1-0 a favor de Francia.

Reacciones y Análisis

Declaraciones Post-Partido

Ralf Rangnick, seleccionador de Austria, expresó su orgullo por el rendimiento de su equipo a pesar de la derrota:

«Hemos creado ocasiones. Por supuesto, Francia también creó oportunidades. Patrick Pentz, nuestro portero, hizo un gran trabajo. No tengo ningún reproche para mis jugadores».

Didier Deschamps, entrenador de Francia, reconoció las dificultades del encuentro: «Nunca es fácil conseguir una victoria contra una selección que tiene cualidades atléticas y presiona mucho. Podríamos haber resuelto mejor ciertas situaciones, pero en general hemos rendido bien».

Konrad Laimer, centrocampista austriaco, subrayó la intensidad del partido: «Ha sido un partido muy intenso, difícil y exigente. A menudo tuvimos buenos momentos en los que pusimos en práctica nuestro juego, pero también hubo momentos en los que no lo hicimos».

Análisis del Rendimiento

Francia, aunque favorita para ganar el torneo, mostró que todavía tiene áreas por mejorar. La calidad individual de sus jugadores, como Mbappé y Griezmann, fue evidente, pero la cohesión del equipo aún puede perfeccionarse. N’Golo Kanté fue nombrado Jugador del Partido por su impresionante desempeño en el centro del campo, recuperando balones cruciales y distribuyendo con precisión.

Por otro lado, Austria demostró ser un rival digno y bien organizado. Su capacidad para crear oportunidades contra una defensa sólida como la de Francia es un buen augurio para sus próximos partidos en el torneo.

Datos Clave del Partido

Estadística Francia Austria Posesión (%) 58 42 Disparos 15 8 Disparos a puerta 6 3 Tiros de esquina 5 4 Faltas cometidas 12 16 Tarjetas amarillas 2 3

Jugadores Destacados

Kylian Mbappé : Aunque no anotó, fue una constante amenaza para la defensa austriaca y provocó el autogol de Wöber.

: Aunque no anotó, fue una constante amenaza para la defensa austriaca y provocó el autogol de Wöber. Patrick Pentz : El portero austriaco fue clave para mantener el marcador ajustado, con varias paradas importantes.

: El portero austriaco fue clave para mantener el marcador ajustado, con varias paradas importantes. N’Golo Kanté: Su trabajo en el medio campo fue crucial para el control del juego por parte de Francia.

Controversias Arbitrales

El partido no estuvo exento de polémicas. Una de las más discutidas fue la decisión del árbitro español Gil Manzano de no otorgar un córner a Austria tras una parada de Maignan, lo que resultó en el gol en propia puerta de Wöber en la jugada siguiente. Esta decisión fue muy criticada en redes sociales y generó debate sobre la influencia del arbitraje en el resultado final.

Mbappé se lesiona la nariz y su participación en la Euro 2024 queda en duda

Kylian Mbappé, estrella del fútbol francés, sufrió un golpe en la nariz durante el partido entre Francia y Austria en la Eurocopa 2024, lo que generó incertidumbre sobre su continuidad en el torneo.

El delantero francés Kylian Mbappé se lesionó la nariz en el encuentro en el que Francia venció 1-0 a Austria este lunes. Ahora, su permanencia en la Eurocopa está en duda.

Mbappé sufrió un choque aéreo con el hombro del austríaco Kevin Danso, quedando tendido en el campo con la nariz ensangrentada e inflamada casi al finalizar el partido del Grupo D en la Duesseldorf Arena.

“No tengo información en este momento”, comentó el seleccionador francés Didier Deschamps cuando fue cuestionado por la prensa. “Fue un golpe fuerte. Aún deben evaluarlo, no puedo dar una respuesta definitiva ahora mismo”.

El portero de Austria, Patrick Pentz, fue el primero en solicitar asistencia médica al ver a Mbappé en el suelo. “No está bien. Está con el cuerpo médico. Su nariz recibió un golpe fuerte, eso es seguro», afirmó Deschamps.

“Necesitamos evaluarlo, pero parece bastante serio, lo cual es realmente desafortunado para nosotros esta noche”.

La posibilidad de que Mbappé no logre marcar un gol en una Eurocopa persiste, lo que añade presión sobre quien es visto como el sucesor de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como el mejor jugador del mundo. Se espera que próximamente se una al Real Madrid, dejando al Paris Saint-Germain como agente libre.

Aunque Mbappé quiso continuar jugando, se desplomó nuevamente y se llevó la mano al rostro, lo que provocó abucheos de los aficionados austríacos que pensaron que intentaba perder tiempo.

“Nos preocupa ver a Kylian salir del campo de esa manera”, declaró el mediocampista francés N’Golo Kanté. “Aún no sabemos cuál es la situación. Esperamos que no sea demasiado grave y que pueda regresar con nosotros para el resto del torneo”.

Próximos Retos

Francia enfrentará a los Países Bajos en su próximo partido del Grupo D. Este enfrentamiento promete ser un choque de titanes, ya que ambos equipos buscan asegurar su posición en la siguiente fase del torneo. Por su parte, Austria se medirá contra Polonia, en un partido donde ambos equipos buscarán sumar puntos vitales para mantener vivas sus esperanzas de avanzar.

Conclusiones de Francia Gana 1-0 a Austria pero pierde a Mbappé en Eurocopa

El debut de Francia en la Eurocopa 2024 ha dejado claro que, aunque poseen un equipo lleno de talento, aún tienen que trabajar en su cohesión y capacidad para cerrar partidos. La victoria fue merecida pero trabajada, destacando la necesidad de mantener la concentración y evitar errores que pueden costar caro en fases más avanzadas del torneo.

Austria, a pesar de la derrota, demostró ser un equipo competitivo y bien organizado. Sus jugadores clave, como Baumgartner y Sabitzer, mostraron que pueden crear peligro y poner en aprietos a equipos de la talla de Francia. Si logran ajustar pequeños detalles, tienen buenas posibilidades de avanzar en el torneo.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Cuál fue el resultado del partido entre Francia y Austria?

El resultado fue 1-0 a favor de Francia.

2. ¿Quién anotó el gol de la victoria para Francia?

El gol fue un autogol de Maximilian Wöber, provocado por un centro de Kylian Mbappé.

3. ¿Hubo alguna decisión arbitral controvertida en el partido?

Sí, hubo polémica cuando el árbitro no otorgó un córner a Austria tras una parada de Maignan, y en la siguiente jugada Francia anotó el único gol del partido.

4. ¿Qué jugadores destacaron en el partido?

Kylian Mbappé y N’Golo Kanté por Francia, y Patrick Pentz por Austria, fueron algunos de los jugadores más destacados.

5. ¿Cuál es el próximo partido de Francia en la Eurocopa 2024?

Francia se enfrentará a los Países Bajos en su próximo encuentro del Grupo D.

6. ¿Cómo se desempeñó Austria en el partido?

A pesar de la derrota, Austria mostró una buena organización defensiva y creó varias oportunidades de gol.

