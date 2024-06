By

8 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Futbolistas que cambiaron sorprendentemente de profesión tras retirarse

El fútbol es una de las carreras más nobles que se pueden seguir en la vida. Tras convertirte en futbolista, te forjarás una reputación envidiable y ganarás mucho dinero. Un buen ejemplo es Lionel Messi, famoso y valorado en 600 millones de dólares. Aunque el fútbol es una carrera lucrativa, la mala noticia es que suele durar poco.

Según la Asociación de Futbolistas Profesionales, la mayoría de los futbolistas lo dejan a los 35 años. Pero eso nunca ha significado el final del camino para estos futbolistas. Otros se esfuerzan aún más por seguir una carrera en otros campos, más allá del fútbol. De hecho, hay constancia de que algunos jugadores optaron por jugarse la vida y acabaron siendo adictos.

Usted no tiene por qué seguir un camino similar; en su lugar, apueste siempre de forma responsable siguiendo las reglas estipuladas y registrándose en sitios de renombre como Betano Registro. Sumérgete para conocer a famosos futbolistas que dieron un giro sorprendente a su carrera después de retirarse.

Dion Dublín

Durante los primeros días de la Premier League, Dion Dublin fue uno de los jugadores más populares del fútbol de las Midlands. Entre 1994 y 1998 jugó 145 partidos con el Coventry City. Más tarde se incorporó al Aston Villa de 1999 a 2004, donde llegó a jugar 155 partidos y marcó la friolera de 48 goles.

Tras jubilarse en 2008, se aventuró en el mundo de la invención. Aquí creó un instrumento musical conocido como «The Dube», que utilizan grupos famosos como The Maccabees y Feeder. En 2015, Dion Dublin siguió una carrera en el sector de los medios de comunicación, donde se unió a los equipos de presentación del programa de televisión inmobiliario Homes Under the Hammer. Además, trabaja como comentarista de fútbol para BT Sport, BBC y Sky.

Jerzy Dudek

Entre 2001 y 2005, Jerzy Dudek fue uno de los mejores jugadores del Liverpool Football Club. Su popularidad en el club se multiplicó por diez en 2005 gracias a su actuación en la tanda de penaltis que hizo ganar al Liverpool al AC Milan en la final de la Liga de Campeones.

Tras su retirada en 2011, optó por ser piloto de carreras. En 2014, participó en el campeonato de carreras, donde completó su primera sesión completa en la Copa Volkswagen Castrol. Desde su retirada, le apasiona el automovilismo y sigue haciéndolo.

Arjan De Zeew

Durante 17 años, Arjan De Zeew se ganó un nombre en el mundo del fútbol. En el campo, solía jugar como defensa central. Formó parte de la plantilla que consiguió el ascenso del Barnsley a la Premier League en 1997. En 2004, Arjan De Zeew se convirtió en el jugador del año del Portsmouth.

A pesar de su popularidad en el fútbol inglés, no fue convocado con la selección. Tras retirarse en 2009, siguió la carrera de medicina y empezó a trabajar como forense. Actualmente reside en Alkmaar y trabaja como detective de la policía.

John Carew

Tras marcar la friolera de 24 goles para su equipo en 91 partidos, John Carew sigue siendo el mejor futbolista noruego de todos los tiempos. Durante su carrera futbolística, dejó su huella en clubes como el Lyon, la Roma, el Valencia y el Besiktas.

Sin embargo, su popularidad aumentó tras jugar en el Aston Villa entre 2007 y 2011. Durante esas cuatro temporadas, marcó 37 goles en 113 partidos. Tras su retirada, John Carew se incorporó a la industria cinematográfica, convirtiéndose en actor.

En 2015, apareció en la película de gángsters ‘Hovdinger’. En una entrevista con los medios de comunicación en VGTV, dijo que su papel en esa película fue emocionante y divertido. Se comparaba con Rock y Wills Smith cuando interpretaba al personaje Ivan.

Tim Wiese

Tim Wiese es uno de los porteros con más experiencia tras haber estado en el campo entre 2001 y 2014. Durante esas 13 temporadas, jugó en los clubes de fútbol alemanes Werder Bremen y Hoffenheim. En 2014, Wiese se retiró a la edad de 33 años. Después, inició una carrera en el culturismo como preparación para convertirse en luchador de la World Wrestling Entertainment (WWE).

Palabras finales

Varios factores han hecho infames a algunos futbolistas. Algunos son venerados porque tienen talento y un corazón de oro. Otros son populares porque, tras retirarse del fútbol, hicieron cambios sorprendentes en su carrera.

Aunque esos cambios profesionales fueron drásticos, han permitido a los futbolistas seguir siendo productivos tras retirarse de sus respectivos clubes de fútbol. Y lo que es más importante, han podido seguir la carrera de sus sueños después de retirarse y llevar una vida de éxito.