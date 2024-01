Seguiremos viendo la guerra de GOL PERÚ vs 1160 Sport?

13 Vistas

Porqué no llegar a un acuerdo entre Gol Perú y 1160 Sport y todos salen ganando?

De acuerdo a mi análisis, la COMPETENCIA de GOL PERÚ no es LIGA 1 Max canal creado por la FPF… es Netflix, Amazon y sobre todo YouTube. Igual que la competencia por el PATROCINIO de UNA MARCA no es otro CLUB, ES EL PRESUPUESTO DE MARKETING QUE SE ASIGNA ANUALMENTE, por ejemplo, a BTL en supermercados.

El error es pensar que el deporte es una isla en la inversión publicitaria y de audiencia. No lo es. Se trata de una subcategoría de la industria del entretenimiento y si se demuestra con métricas en una audiencia relevante, las marcas buscarán publicitar ese espacio para llegar a ese target específico.

1. Hoy en el mundo todo es data. Es por ello, que el terreno digital es vital para todos los periodistas deportivos. Podrán ejercer con libertad y llegar directamente a la audiencia. El truco es encontrar la fórmula para capturar esa audiencia, Ese e el «quid del asunto», lo demás es cuento.

2. Otro es el problema de la mayoría de los comentaristas deportivos de la tv peruana que hoy hacen «streamers. Pierden la oportunidad que se les presenta por esta guerra entre Gol Perú vs 1160 Sport. No son creativos, son copiones, no tienen contenido original, son repetitivos y sosos. Engañados por contar con algunos seguidores en las redes, ya se creen dueño de la pelota y eso no es así, por eso no duran mucho.

3. Que la guerra entre Gol Perú vs 1160 Sport no es el fin de la tv por cable en Perú. La gran marca FOX SPORTS «cayó y se fusionó» en ESPN, que solo sigue en paises que mantienen sintonia. Pero a pesar de este ejemplo no se aprende nada.

4. Movistar fue una de los principales patrocinadores de la Selección peruana en las últimas dos décadas, ayudó al desarrollo del fútbol brindó un gran aporte económico (5 millones de dólares aproximadamente). Su contrato expiró -2023-al no llegar a un acuerdo con la FPF. Aquí entra 1190 Sports, encargada de la negociación de los derechos; señaló que cuenta con “varias empresas fuertemente interesadas en vincularse como patrocinadores de la marca más importante del Perú y la que más arraigo genera, pque “los cambios abren nuevas oportunidades en beneficio del equipo nacional”.

5. Qué pasaría si la FPF no consigue un nuevo patrocinador de ORO? Pierde, tendría un gran vacío económico, mientras que “MOVISTAR ya ADQUIRIÓ los derechos de transmisión de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 a Mediapro y será el canal de la selección (con ATV y América TV) y pasará todos los partidos a través de Movistar Deportes”.

6.Lo que si llama a preocupacion es que de la lista de periodistas que salieron de GOL PERÚ la única que tiene Canal es Nair en TWITCH- seguro que el formato le irá bien-, otro es Zimmerman que tambien entendió muy rápido el formato. El resto sigue haciendo TV pero en youtube, pero les está costado mucho. No entienden que en nuestro país, es dificil capturar una audiencia cuando pones los partidos por cable (que la mayoria de fanaticada ya no ven) sobretodo si le pones con 45 soles adicionales. En mi opinion el futbol deberia ir en señal abierta o en una plataforma de «streaming» con muchos suscriptores.

«Entender que la competencia de Gol Perú, es la piratería, además la competencia directa o indirecta».

7. Que todos los mercados no son iguales; como pensar que Gol Perú no conocía el mercado peruano? Sólo esta consolidado en Uruguay, Ecuador y Venezuela. CMD debio seguir con la transmision de partidos del futbol peruano, pero no hay que comer sólo.

«La Conmebol intentó transmitir la Copa Libertadores por Facebook y no pasó nada».

En 1981 tenía mi empresa RHU MARKETING SERVICE S.A. en el 8vo. Piso de la Asociación Nacional de Periodistas. Ya en esa época señalaba en mis estudios que «cuando el mercado se achica, no comen los que tienen hambre, sino los que saben comer». Y esto se aplica en todos los mercados, quiero decir que se puede diferir en lo del BTL por que las plataformas variabilizan más marca y precio (pero eso es otra discusión). Gol Perú fracasa por falta de negociación y por asumir la posesión de un negocio del cual no era dueño: FALTÓ MUÑECA, MEJOR DICHO GESTION.

Para entender, quién es dueño de Gol Perú?

Golperu es un canal perteneciente al Consorcio Fútbol Perú (CFP), quien a su vez es una empresa conjunta conformada por GolTV Latinamerica y Telefónica Media Networks Latin America.

¿Quién tiene los derechos de la Liga peruana? “El dueño de los derechos televisivos de la Liga1 es la FPF porque así lo contempla el estatuto, el reglamento del modelo FIFA y CONMEBOL y en consecuencia los partidos del torneo Clausura y siguientes serán transmitidos por quien está autorizado por la FPF que es Liga1 Max”.