Por unanimidad aprueban dictar curso de Historia de San Marcos

Las autoridades reiteran que el curso de Historia de San Marcos es de carácter electivo, quiere decir que si el estudiante lo desea, puede estudiar éste o elegir otro, por lo que no se entiende cómo nuestros compañeros se rasgan las vestiduras, señalaron los otros estudiantes que sí están de acuerdo con que se dicte dicha materia.

San Marcos es una institución conocida por el debate de ideas y las discrepancias, de esa manera se ha tomado la resistencia esgrimida por los dirigentes estudiantiles de la EPCP que no aceptan que se incluya esta materia en la malla curricular.

Catedráticos de la Escuela Profesional de Ciencia Política (EPCP) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobaron por unanimidad el dictado del curso electivo (curso voluntario y no obligatorio) de la Historia de San Marcos, el cual fue incluido en la malla curricular del 2024.

