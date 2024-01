Partió vuelo a los 70 años Eloy Jáuregui: periodista, escritor y poeta

“En las salas de Covid-19 estaba con enfermos terminales, entubados, boca abajo, desnudos. Lo más desgarrador fue ver a gente morir en los pasillos. Ver cómo te miran sin hablar, pidiendo oxígeno, con gestos, con la mirada […] Llegaba destrozado. Solo quería dormir, pero no podía”, contó sobre esos días.

Era catedrático, integrante del movimiento vanguardista Hora Zero, cronista inigualable, autor de una treintena de libros, entre ellos: Pa’ bravo yo. Historia de la salsa en el Perú (2011); Sabor a mí: historias del bolero (2012); y El más vil de los ofidios: crónicas (2013). Asimismo, escribió Crema carnal: poemas (2015); Caza propia: crónicas (2017); Una pasión crónica (2018); entre otros. Fue galardonado por su trabajo académico, falleció en Lima a los 70 años.

By