Pleno ve hoy vacancia de presidenta Boluarte y destitución de JNJ

QUE MÁS PODEMOS ESPERAR LOS PERUANOS DE INCAPACES QUE NO SE DEDICAN A GOBERNAR?

Hoy el Congreso verá la admisión de la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.

La Junta de Portavoces, acordó que este viernes 1 de marzo, en la la segunda legislatura ordinaria con agenda la Moción No. 9525. Sesión a las 10:00 a.m. «se consulte la admisión de la moción que propone la vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte. En cumplimiento al artículo 89-A inciso b. Esta moción que propone destituir a la presidenta fue presentada por la bancada de Perú Libre el 15 de diciembre de 2023 y propone declarar la vacancia de la presidencia “por infracción de los artículos 51, 102, 113 y 115 de la Constitución Política del Perú, debido al abandono de cargo y haber salido del territorio nacional sin encargar el despacho presidencial”.

Según el documento, la presidenta de la República no podía abandonar el país debido a que la Constitución no contempla quién reemplaza al presidente cuando no hay vicepresidentes???

“Si bien es cierto que, el viaje de doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra, cuenta con la autorización vía resolución legislativa del Congreso de la República, también es cierto que dicho viaje no se ajusta al marco constitucional ni legal vigente, puesto que salió del país sin tener ningún vicepresidente que se encargue del despacho presidencial, POR LO QUE SU SALIDA DEL PAIS CONSTITUYE ABANDONO DE CARGO Y DEL DESPACHO PRESIDENCIAL».

Estamos en el Perú y todo puede pasar, primero, la presidenta Dina Boluarte, pide «reflexión» al Congreso de la República en proceso seguido contra la Junta Nacional de Justicia. Pidió un equilibrio de poderes para tener un país «democrático, estable y equitativo». Sobretodo, pidió reflexión al Congreso después de que la Comisión Permanente aprobara el informe que recomienda acusar constitucionalmente e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)???

Segundo, con toda la experiencia política, del primer Ministro, Otarola, desafie al Congreso y salga con la pata en alto? «Y MUY FIRME RECHAZA QUE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA REFORME LA FISCALÍA: QUE DEBIERA AGENDAR OTROS TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA».

Cómo si fuera poco, señale que «el Ministerio Público «es una institución constitucionalmente autónoma» que se rige bajo los principios de su propia institucionalidad». que el Congreso no puede reformar el Ministerio Público y palabrea usando el término “institucionalidad”?

El ministro Otarola, no es ningún improvisado sabe que por esa misma «institucionalidad» el Congreso de la República» puede legislar sobre cualquier tema y el mismo Ejecutivo podría mandar al parlamento un proyecto de reforma de la Fiscalía si tuvieran la capacidad y liderazgo? Qué fue un proyecto del gobierno el que reformuló el Consejo Nacional de la Magistratura por ejemplo?

Acaso Otarola no ve noticias? Ignora que hay fiscales que no cumplen su rol persecutor y jueces que hacen lo mismo y/o sorpresa es la impopular JNJ que ratifica, designa, filtra propone esas autoridades, bajo que criterios lo hacen y mal , así no hay garantías de una justa administración?

Cómo se explica que hace unos días el mismo Ejecutivo señaló a los fiscales que no suelten a los delincuentes? O tratan de quitarle al Congreso su calidad de «poder autónomo» que legisla y fiscaliza ??? Estarán tramando cerrar el Congreso o es que alistan sus maletas y por ahí ganarse un puestesito en la ONG de Gorriti?

Boluarte y Otarola, saben muy bien que la Fiscalia ESTA P.O.D.R.I.D.A. POR DONDE SE MIRE SALTA LA PUS. ES TAN DIFÍCIL COMPRENDER ESO? O QUE PARA ELLOS ES URGENTE LA REORGANIZACIÓN POR MAS AUTÓNOMA QUE SEA DEL CONGRESO EN REPRESENTACIÓN DE MILLONES DE PERUANOS Y NO DEL EJECUTIVO QUE TAMBIÉN ESTA PODRIDO…