GORE Piura evalúa posible ejecución de mejoramiento en el estadio Campeones del 34 de Sullana

Por su parte, el Funcionario Sub Regional solicitó a la Consejera Regional por la provincia de Sullana, coordinar una reunión con representantes del Colegio de Ingenieros y especialistas del área de infraestructura, para analizar algunas alternativas para la ejecución de posibles trabajos de mejoramiento de infraestructura del estadio.

El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar el desarrollo deportivo en la comunidad y proporcionar un espacio de encuentro que no solo albergue eventos deportivos de alto nivel, sino que también promueva un estilo de vida activo y saludable entre los residentes locales.

Sullana, 29 de febrero de 2024.- En diálogo con medios locales, el Gobernador Regional de Piura, Abg. Luis Neyra León, expresó su deseo de fortalecer la infraestructura deportiva en la provincia de Sullana. Por ello, el Gerente Sub Regional de Obras, Ing. Jorge Irazabal Alamo, junto con la Consejera Regional por la provincia de Sullana, Sra. Rosa María Seminario Arca, realizaron una visita al estadio Campeones del 36, para coordinar la ejecución de posibles trabajos de mejoramiento de la infraestructura deportiva.

