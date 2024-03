Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna con nuevo director ejecutivo que afrontará rebrote de dengue

Sullana, 29 de febrero de 2024.- El medico sullanero Mariano Manuel Yánez Cesti, es el flamante Director Ejecutivo de la Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna, designado mediante resolución Regional Nº 124-2024 GRP pulicada en la página oficial del gobierno regional de Piura el 22 de febrero de 2024 fecha que lo designa en su función.

