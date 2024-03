no tiene el personal suficiente y debidamente entrenado y, lo que es peor, tiene una policía desmoralizada, maltratada y mal pagada.

Tras más de un año de gestión de la actual mandataria, no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto mediante Decreto Supremo Nº 006-2022-IN del 21 de junio de 2022 “Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030” para prevenir el delito y, por el contrario, se verifica el incremento de la inseguridad ciudadana, el aumento de la actuación de bandas criminales incluyendo bandas extranjeras, la falta de medios para el control territorial y, lo más lamentable, que el mencionado fortalecimiento y modernización ha quedado solo en el discurso ya que actualmente la Policía Nacional no cuenta con los medios logísticos y tecnológicos apropiados,

La reciente declaración del Estado de Emergencia en las provincias de Pataz y

Trujillo dispuesto con los Decretos Supremos 018-2024-PCM y 019-2024-PCM respectivamente, no significará nada si la Presidente Boluarte y el Presidente del Consejo de Ministros siguen actuando como hasta ahora, esquivando

responsabilidades y no respaldando políticamente la actuación de las Fuerzas

Armadas y de la Policía Nacional en su tarea de restablecer el Orden Interno. La reciente designación del General Walter Astudillo Chávez al MINDEF no cambiará nada si no apoya y hace respetar a sus soldados. El problema de la seguridad interna no se soluciona con medidas efectistas como hemos comprobado en los pasados estados de emergencia que han fracasado rotundamente.