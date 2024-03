En Marcavelica aguas servidas caen a dren de regadío, mientras vecinos sufren enfermedades por contaminación

Por su parte el Juez de Paz, Sr. Irvin Agurto, manifestó su preocupación por las enfermedades que se presentan en la zona como problemas estomacales y de piel. “Como autoridades estamos solicitando la solución del problema para que las aguas de los desagües ya no sigan cayendo al dren que antes era para el discurrimiento de las aguas excedentes de los cultivos pero ahora la mayor cantidad son aguas servidas. Se han presentado documentos a las autoridades competentes, pero hasta la fecha no hay una respuesta”, refirió la autoridad.

Las autoridades locales del centro poblado, se pronunciaron tras esperar por la respuesta de la Eps Grau que se sigue haciendo esperar. El teniente Gobernador Sr. Víctor Correa Saldarriaga, mostró una serie de documentos ingresados tanto a las municipalidades de Sullana y Marcavelica, así como a la Eps Grau, en los cuales dan a conocer la problemática, ya que las aguas servidas de los desagües no están siendo canalizadas hacia las lagunas de oxidación sino que caen literalmente en el dren Amazonas que atraviesa la ciudad.

La situación es que el tubo de aproximadamente 10 a 12 pulgadas que recorre un promedio de 180 metros desde los sembríos hasta las pozas de oxidación se rompió hace más de un año; por esta razón las aguas de los desagües de la ciudad ya no llegan a las lagunas de oxidación. Se necesita mantenimiento, como la construcción de dos buzones y la reparación de las columnas que sostienen el tubo.

En el lugar se ubica el dren Amazonas de aproximadamente 600 metros a los largo de la ciudad en el sector del mismo nombre, donde se puede observar gran cantidad de aguas negras, los olores son realmente insoportables, los vecinos aseguran que no pueden comer ni dormir, hay adultos mayores delicados de salud y niños con heridas en la piel, gracias a la contaminación reinante; más aún con las altas temperaturas durante el día las moscas ingresan a las viviendas agravando esta terrible situación.

