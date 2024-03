Sub Región de Salud LCC redobla esfuerzos ante rebrote de dengue: instalaran 11 uviclines en Paita

De otro lado, el GORE en coordinación con la Sub Región Luciano Castillo Colonna (SRSLCC) a través de la Dirección de Educación y Organización Comunitaria, Comunicación y Control Vectorial de los establecimientos de Salud ejecutarán del 4 al 9 de marzo una campaña de recojo de criaderos de zancudos con la finalidad de prevenir la reproducción del zancudo Aedes Aegypti que trasmite el dengue, zika y chikungunya.

Sullana, 2 de marzo de 2024.- Preocupante es la situación por rebrote del dengue en el norte del país. Por ello, el gobierno regional Piura, a través de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, a la cabeza del director general Méd. Mariano Yáñez Cesti, quien delegó al equipo de enfermedades metaxénicas evaluar la instalación de once uviclines en la provincia de Paita como una medida estratégica para lograr controlar el incremento de casos de dengue en esta emergencia sanitaria de esa jurisdicción.

By