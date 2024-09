FUJIMORI SE LLEVÓ CON ÉL UNA ERA DE ODIO ENTRE PERUANOS

254 Vistas

¡¡¡Se acabó «la farsa» de caviares y proterroristas!!!

Controvertido y polémico, dividió nuestro país hasta el último día de su vida:

«Millones de peruanos creyeron y se desencantaron de él. Su herencia política no constituye un legado para Keiko. Le espera el juicio de la Historia».

Para algunos, nos salvó del terrorismo y de la inflacion, le dio estabilidad al país, para otros un dictador que socavó la democracia con un autogolpe, un genocida, privatizó y remató el Perú, condenado por corrupción y manchó su gobierno: es calificado por Transparency International como el 7mo. corrupto del mundo.

La noticia más difundida de hoy es el fallecimiento del expresidente del Perú, Ing. Alberto Fujimori, a los 86 años. Justo el mismo día de la muerte de Abimael.

Estuvo en prisión por violaciones a los DDHH, desapariciones, asesinatos, corrupcion confesa por él mismo. Así con impresiones diversas entre quienes lo acusan de haber sido un dictador y quienes aseguran fue quizá uno de los mejores presidentes de nuestro país. Opiniones y sentimientos encontrados entre unos y otros en medio de gran polémica tras la muerte del hombre que hasta el último negó los delitos que se le imputaron.

Alberto Fujimori:

Hoy es el día en que seguramente toda la escoria roja estará celebrando la muerte de quien supo enfrentarlos, de quien sufrió el odio que solo experimenta aquel que no tiene el valor para enfrentar cara a cara y prefiere escudarse en mentiras, en la construcción de una leyenda que satisfaga su deseo de destrucción.

Hoy es el día en que esos que se escudan en un curul en el Congreso de la República al que nunca jamás debieron llegar y que lo hicieron porque hubo otro camarada que los amparó, celebran la destrucción de un ser humano pero no podrán jamás esconder que fuiste aquel que supo acompañar a los soldados en el propio campo de operaciones, que no tuvo miedo de mostrar el pecho junto con quienes lo hacían diariamente por la Patria, mientras que todos aquellos que hoy sonríen saben que solo se dedicaron a proteger a los de su misma calaña, a los asesinos del pueblo, manipulando su libertad y una compensación económica que era el equivalente a las trece monedas de Judas.

Nunca fui fujimorista, pero sé reconocer el valor, el amor al Perú cuando lo veo. ¿Seguro cometiste errores? ¿Y quien no los comete? Pero pagaste por ellos, con el ensañamiento de sus detractores, no podías vivir en paz ni en los últimos días de su vida. Siempre había alguien que lanzaba nuevamente el veneno y siempre habrá, porque esos miserables que hoy se regocijan tendrán su día de partida y cuando se encuentren en otro plano, sentirán la vergüenza de sus actos y mentiras, sentirán lo que significa haber buscado la demolición de un ser humano solo para mostrar la verdad de una ideología comunista; sabrán lo que significa no haber tenido el menor respeto por un ser humano destrozado e indefenso.

Lo que se hace en esta vida, se paga en ésta o en la próxima. Sé que los comunistas sólo piensan en Dios cuando están próximos a la muerte por si acaso existe; sé que ellos no créen en los deberes y principios morales del Ser Humano, sus sentimientos solo pueden estar al ras del suelo que pisan porque no tienen una verdadera alma cristiana.

Alberto Fujimori, gracias por todo lo bueno que hiciste por el Perú, por tu entrega y sabremos disculpar tus deslices porque NADIE ES PERFECTO y pagaste con creces, por los delitos. No te dejaron en paz ni al final de tus días porque eras el trofeo que debían izar para mostrar su “victoria”, la victoria de la mentira, del odio y de la venganza.

¡Descanse en Paz, Alberto Fujimori