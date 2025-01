Fiscalía da 24 horas a presidenta Boluarte para entregar información por abandono de cargo

By

183 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

¡Sin arrugas ni sangre en la cara!

Más circo, Fiscalía da 24 horas a presidenta Dina Boluarte para entregar información por abandono de cargo: NO ESPEREN MILAGROS!

Más cuestionada que nunca por abandono de cargo por realizarse una rinoplastia en la Clínica del Doctor Mario Cabani, ubicada en el distrito de San Borja. Cita gestionada por por Patricia Muriano, asistente personal y amiga de la Jefa de Estado.

«Le piden lo imposible, a la presidenta Dina Boluarte, probar en 24 horas que cirugía fue por salud. Según denuncias, a razón de la cirugía, la mandataria Dina Boluarte se ausentó cerca de una semana de sus funciones, sin informar o pedir licencia al Congreso de la República y al Consejo de Ministros»

¿El ayayero portavoz del gobierno, cuestionado Freddy Hinojosa, seguirá sosteniendo el derecho a la intimidad de la presidente? ¿Dina Boluarte, entregará información sobre su cirugía estética realizada en junio del 2023, por el cirujano plástico Mario Cabani, tal como lo pide la Fiscalía en un plazo de 24 horas? La investigación se centra en el supuesto abandono de cargo y omisión de funciones, ya que Boluarte se ausentó cerca de una semana sin informar o pedir licencia al Congreso y al Consejo de Ministros.

La Fiscalía requirió específicamente las 91 normas que Boluarte asegura haber firmado durante su ausencia, así como los documentos médicos que justifiquen la intervención quirúrgica. Esta investigación se inició en diciembre después de que denuncias periodísticas revelaran la cirugía estética de la presidenta.

NADIE SABE LO QUE SUCEDERÁ:

1.¿Mantendrá lo que ya explicó qué “Fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética. Fue una intervención necesaria e imprescindible para su salud? ¿Qué renunciará a su derecho a la confidencialidad médica y presentará pruebas de lo que está afirmando sobre su intervención quirúrgica?

2.¿Qué se trató de un procedimiento de carácter médico necesario por motivos de funcionalidad respiratoria, no estético, que no le impidió cumplir sus responsabilidades como jefa de Estado?

“Fui sometida a una intervención quirúrgica. No fue una intervención estética. Fue una intervención necesaria e imprescindible para su salud?

3.¿Qué este tema fue introducido en la agenda de la Comisión de Fiscalización y Contraloría de manera improvisada, dejando de lado asuntos relevantes que debían tratarse en esa sesión.“Olvidaron los cuatro puntos de agenda, que incluían imputaciones serias contra un funcionario. Ninguno de esos temas importó. Todo se centró en una historia construida hábilmente para desviar responsabilidades?

5. ¿Cómo se explica que el cirujano de Dina Boluarte, Mario Cabani, tramitó convenio con EsSalud para su ONG tras cirugías a presidenta?