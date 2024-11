DONALD TRUMP gana la presidencia de los Estados Unidos de largo

56 Vistas

Con este resultado es probable venga a Perú por Foro APEC.

El zombie de Biden no puede venir sólo a tan importante foro mundial

El retorno de Trump a la Casa Blanca está llamado a remodelar la política exterior de Estados Unidos, con cambios radicales en múltiples frentes mientras la guerra y la incertidumbre se apoderan de algunas partes del mundo.

Con tremenda derrota de los demócratas que tendrán que reconstruirse, HAY OTROS 2 GRANDES PERDEDORES: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN SU MAYORÍA Y LAS ENCUESTADORAS. Casi todas ELLAS VATICINARON UN EMPATE TÉCNICO y UNA FINAL ANGUSTIOSA con un leve margen A FAVOR de KAMALA HARRIS. Nada de esto pasó, LA VICTORIA DE DONALD TRUMP HA SIDO HOLGADA y CONTUNDENTE.

¿Los demócratas no aprenden? Kamala Harris fue una candidata estilo Xóchitl Gálvez. Todos saben que fue impuesta a las bases del Partido Demócrata (sin primaria). Le crearon una imagen asociada a atributos que se consideran progresistas: mujer y racializada. Pusieron a funcionar la maquinaria mediática y encuestas a modo: el pueblo norteamericano no se tragó ese cuento.

Donald Trump volteó a su favor más de 3.000 condados para quedarse con la presidencia de Estados Unidos. La Florida pasó a ser un estado «bisagra» a convertirse en un bastión clave para los republicanos.

DONALD TRUMP SERA UNA PESADILLA PARA SOCIALISTAS

Este será un gobierno netamente republicano

Presidencia, Representantes, Senadores y Corte Suprema. Cambiará íntegramente la política económica y cambiará totalmente los funcionarios estatales.

El triunfo de Trump, es un tremendo golpe al socialismo mundial, al progresismo, a la agenda 2030 y el inicio del fin del cáncer mundial: los caviares que vivían en el ocio mantenidos con el trabajo de los pueblos.

La verdad con esta victoria, Donald Trump, les metió una paliza a los demócratas, socialistas y globalistas qué le dijeron de todo, fascista, nazi, Hitler, convicto, lo metieron a prisión, incluso le metieron un tiro en la oreja:

-Ganó la Presidencia

-Gano el Senado

-Gano la Cámara de Representantes

-Ganó el voto popular

-Metió mayoría en la Corte Suprema.

Ojo: la Economía, migración, política y antifascismo son los cuatro temas que vuelven a estar en la agenda de Estados Unidos con Venezuela tras el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca, un resultado que a simple vista incomoda a la administración de Nicolás Maduro, pero que de momento parece cordial, al menos así lo hizo ver en un comunicado Miraflores.

¡Viva La Libertad Carajo, adiós a la OTAN!

Su enfoque de «Estados Unidos primero» para poner fin a la guerra también se extiende a la cuestión estratégica del futuro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).



Perdió la política de:

-Matar bebés en el vientre durante los 9 meses del embarazo por cualquier razón

-La sexualización de los niños

-La confusión de género

-La desviación y perversión sexual

-Hombres en vestidores y baños de mujeres

-Guerras extranjeras interminables y sin sentido

-El gasto masivo del gobierno en países extranjeros, mientras a los estadounidenses se les dan centavos

-Fronteras abiertas e inmigración ilegal para reducir el crimen, tráfico y drogas

-Censura y discurso forzado

-La denigración de la masculinidad y feminidad tradicionales

-Las mentiras, manipulación y engaño de los medios

-El mal siendo visto como bueno, y lo bueno como malo

-El odio hacia los principios y la ética cristiana que definieron esta nación.

Gano el patriotismo, la vida, la familia ,el sentido común.

Una esperanza para todo el caos de oscuridad que hay en este momento.

Para Donald Trump, el camino no fue fácil.

– Se enfrentó contra todo el aparato del Estado y los medios hegemónicos.

– Atentaron contra su vida

– Quisieron frenarlo por todos los medios.

– Le robaron las pasadas elecciones.

– Mintieron hasta que se cansaron.

– Inventaron todo lo que quisieron.

– Convocaron a la farándula para intentar menguar su victoria.

Siempre he manifestado lo que pienso no me guardo nada, hoy no ganó un hombre con cojones, hoy se salvó América

A última hora tras la derrota, Kamala Harris habló en la Universidad Howard tras llamar al presidente electo para felicitarlo. “Aunque concedo esta elección, no concedo la lucha que impulsó esta campaña”, dijo a sus partidarios. Harris reconoció la decepción de sus partidarios, pero ofreció tranquilidad, sobre todo a los jóvenes. Repitió su mantra de “cuando luchamos, ganamos”, y añadió: “Esto es lo que pasa: a veces la lucha lleva un tiempo”.

¡¡¡A llorar al río!!!