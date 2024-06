By

«Demócratas entran en pánico ante un Biden titubeante después de la paliza de Trump»

Joe Biden es el reflejo de la izquierda progre, que cree tener fuerza pero no puede ni mantenerse de pie

Joe Biden, no sólo tiene viudas en EEUU, también en nuestro país tiene algunas «plañideras» , lo de ayer, lo había advertido el martes pasado – en base a mi experiencia y olfato político- no era nada de otro mundo, , el debate pasado ya había mostrado señas claras de que esto estaba pasando. Joe Biden, nunca debió ser presidente de EEUU, ya hasta Obama, lo ignoró con desdén en un evento en la Casa Blanca, no queda duda que debe estar empujando esto para lanzar a su cónyuge.

¿Quién ganó el primer debate presidencial, Trump o Biden?

Algunos análisis indican que el candidato republicano Donald Trump se llevó el debate de anoche. De acuerdo con The Boston Globe, Biden ha obtenido una calificación de F, mientras que Trump ha obtenido una D. Una encuesta de CNN, la mayoría de los televidentes del debate creen que Trump le dio una paliza en el debate a Biden. Incluso, para los mismos demócratas Biden, tuvo un pobre desempeño, con divagaciones, susurros y frases sin sentido, mientras que Trump se mostró más enérgico y sin interrumpir.

No obstante, los dos fallaron al no responder ciertas preguntas y compartir datos falsos. Los dos candidatos fueron cuestionados sobre diferentes temas, en la mayoría de las ocasiones, tanto Trump como Biden, optaron por atacar a su contrincante y dejaron varias preguntas en el aire e incluso algunas muy directas, sin respuesta.Esto deja un mal sabor de boca para muchos de los votantes que continúan con muchas preocupaciones a cinco meses de las elecciones.

Hasta el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, había calificado de “inútil” e “innecesario” el debate sucesorio abierto bruscamente entre los demócratas por el mal desempeño del candidato a la reelección frente a Donald Trump. Tanto que comentaristas políticos como John King, de la CNN, no tardaron en plantear la existencia de una corriente en las filas demócratas dispuesta a solicitar que Biden se haga a un lado antes de las elecciones de noviembre, lo que abriría un escenario desconocido, otro más en una campaña protagonizada también por un candidato que es delincuente convicto.

El gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiroel, señalo “Demócratas, dejen de preocuparse y empiecen a trabajar. Todos tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte”, este viernes en declaraciones a MSNBC. Agregó, “Sentarse aquí y lamentarse, sentarse aquí y preocuparse, no es la respuesta”, añadió. “Creo que [el debate sucesorio] es inútil e innecesario”, añadió “Señadió a lo dicho la víspera en el mismo plató donde se celebró el debate Gavin Newson, otro nombre destacado de la baraja sucesoria. “Tenemos que entrar, tenemos que mantener la cabeza alta y, como digo, tenemos que cubrir las espaldas de este presidente. No se le da la espalda por una única actuación”, por decepcionante que fuera.

La redes sociales dieron su veredicto

La redes sociales no perdonan, un inclemente aluvión de comentarios y memes sobre la confusión del candidato demócrata, de 81 años, comentaristas, políticos y estrategas de campaña han hecho sonar unánimemente las alertas.

El analista de la CNN aseguró que los demócratas con los que pudo hablar están en un “modo pánico total”, y que algunos de ellos se atreverán a sugerir a la Casa Blanca una retirada honrosa de Biden antes de que sea demasiado tarde. Abby Phillip, también de la CNN, dijo que “el pánico” que percibió en la noche del jueves no es “ni parecido” al que se intuía hasta ahora. “Hay una preocupación real de que [el debate] haya hecho un daño real que no se puede deshacer”.



Verguenza de los democratas

Hoy los demócratas tienen, vergüenza, miedo, indignación y amarga reacción por el debate de ayer los dejo en «shock», nunca pensaron en el papelón de Biden. Causa estupor que el arsenal nuclear y militar más importante del mundo, la economía de mayor escala y la moneda de referencia mundial se encuentren en manos de un incapacitado mental pero además controlado y manipulado por cuanto grupo social aberrante deshumanizador y destructor de cada concepto de valores que formó ese país y peor aún siendo aprovechado por los enemigos geopolíticos de la civilización occidental, libertaria y cristiana. Afortunadamente ello ya abre la ruta sin dudas para el cambio esperado con la presidencia de Trump y una pronta recuperación en base a la fuerza militar, industrial, monetaria y de laboriosidad y valores del pueblo mayoritario norteamericano.

Sin duda alguna, unido a la ya reacción europea y latinoamericana rechazando la corrupción y el Socialismo asolapado del Partido Demócrata, debe tener efectos muy importantes y beneficiosos para el Perú y el mundo.