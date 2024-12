Comunistas lloran como plañideras por retiro de falso héroe Harvey Colchado

By

¿Dónde están los protegidos de burguesía financiera y caviares, los fiscaletes del caso Odebrecht?

Para la mafia fujimorista, caviar y de la DBA, el coronel Colchado era un HÉROE cuando investigaba a Alan Garcia y allanó su casa para capturarlo y humillarlo con el chaleco de corrupto y enmarrocado. Después pasó lo mismo con el golpista Pedro Castillo, al allanar Palacio de Gobierno. Ahora los que están en el poder son otros (Dina Boluarte es títere), y pasó a ser villano ante la incoherencia de los nuevos investigados. Así es la DBA y caviares.

Todo huele a podrido, cuando se cuenta con ministros ayayeros y sobones como Santiváñez, que le ha hecho el regalo navideño a Dina Boluarte y a los políticos corruptos con la cabeza del coronel Colchado. Un papel cobarde y vergonzante del CG de la PNP que se presta a venganzas politicas de un gobierno deplorable y corrupto.

Caviares y progress están sin la piel de cordero, se les ha desnudado su verdadera piel de «chacales políticos», expresión de la izquierda inútil, mentirosa y ladrona.

Harvey Colchado, se hizo conocido tras la muerte del expresidente Alan García, participó en la diligencia en la casa exlíder aprista, en la que terminó quitándose la vida. Como parte de aquella diligencia que ordenaba el allanamiento a la vivienda de García y su posterior arresto por un período de 10 días dictado por el juez Juan Carlos Balbuena. El pedido lo formuló el fiscal José Domingo Pérez, por investigaciones del caso Lava Jato.

En abril del año 2019, el lagarto Martín Vizcarra era el presidente del Perú, después de asumir el mandato presidencial tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

La película completa:

1.La verdad es que Harvey Colchado, nunca sufrió persecución impulsada por las ONG IDL y Aprodeh contra militares y policías, organizaciones que ahora lo defienden. Estos rojetes son expertos en sobrevalorar a personajes que les encanta, los endiosan, cuando caen lloran como plañideras, Colchado más parecía politico zurdo que policía. Rivera de IDL está que llora con rodilleras.

2.La caviarada en pleno está totalmente ardida, molesta, picona porque la niña de sus ojos, Harvey Colchado, ha sido pasado al retiro por renovación. Chillan por el esbirro de la Diviac, Eficoop y héroe Chavin de Huantar (le atribuyen acciones que nunca realizó, lo repiten en todos los medios para confundir.

3.El esbirro solo sirvió a la mafia caviar para perpetrar latrocinios, por venganza contra Miss Cirugía. Los Comandos Chavín de Huántar DESMIENTEN la nota de Peru21, Canal 4, RPP en la que se da información falsa… el Crl PNP (r) Colchado no es ni ha sido parte de la Fuerza de Intervención. No es héroe de la Pacificación Nacional ni Veterano de Guerra: “No participó en la operación de rescate de los rehenes en la residencia del embajador de Japón”. Es verdad, Harvey Colchado no fue parte del Comando Chavín de Huántar, pero SI FUE PARTE DEL OPERATIVO Chavín de Huántar, como OFICIAL de ANÁLISIS del PLAN OPERATIVO LIBERACIÓN 96, equipo de escucha de los audífonos filtrados en residencia, como miembro de la DINCOTE. Res. Suprema 386-2016-IN

5. Este falso Chavin de Huantar, estuvo detrás del Lagarto y del burro Castilllo (antes del golpe), luego utilizado como perseguidor, un policía político tipo gestapo, su pase al retiro es por excederse en años como coronel, Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la PNP, rechaza su apelación, y confirma 4 días de rigor por falta muy grave. Filtración fue lapidaria para coronel PNP. Se consideró que no guardó la disciplina y prudencia debida de un oficial cuando difundió la torta alegórica al video «combazo» que su mismo personal había filtrado.

Un tipo mediocre que solamente seguía las instrucciones de sus dueños, sus jefes de la gran burguesía financiera, no pudo alcanzar el puntaje necesario para mantenerse en su carrera como policía.

6. En poco tiempo se convirtió presuntamente en un operador político, el cual, junto con la Fiscalía de la Nación, una fiscalía totalmente politizada, caviarizada, tomada por los izquierdistas liberales, confundidos y extravagantes, crearon este grupo de Eficcop que no era otra cosa sino una policía especial para perseguir, chuponear, espiar a la oposición de la gran burguesía financiera, llámese congresistas de Perú Libre, congresistas de Fuerza Popular, esto es, ya sean de derecha o de izquierda, enemigos del gran capital financiero.

A Gorriti, Verónika Mendonza, Marisa Glave Indira Huilca, el Lagarto y demás joyitas de la caviarada no los tocaba ni con el pétalo de una rosa.

Se dice que su pase al retiro es una venganza de la presidenta Dina Boluarte, todo indica haberse gestado en una conversación clave, documentada en un audio que ha cobrado relevancia en las últimas semanas. La grabación, que data del 30 de abril de este año, recoge una conversación entre Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Dina Boluarte; Carlos Morán, exministro del Interior; y el propio coronel.

Esta grabación fue utilizado como prueba en el caso que llevó a la detención preliminar de Castañeda el 10 de mayo, seguida de su prisión preventiva. Durante la conversación en el Centro Aeronáutico del Perú, el letrado dejó claro a Colchado las posibles consecuencias que podría enfrentar si no cooperaba con la defensa de la mandataria y a favor de su hermano Nicanor, acusado de liderar una red de tráfico de influencias. “En diciembre van a querer fregarte”, le indicó en alusión al proceso de pases al retiro en la PNP.

El abogado de Dina Boluarte se lo advirtió, no sólo anticipó la destitución, oficializada este lunes en una resolución ministerial, sino que también le propuso una estrategia: obtener información incriminatoria sobre la investigación del caso denominado «Rolexgate», en el que Boluarte fue denunciada por cohecho pasivo tras recibir relojes de lujo como obsequios del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Para el exabogado presidencial, «si Colchado aceptaba colaborar, podría evitar el pase al retiro». Castañeda actuaba en nombre de la presidenta, quien es la única autoridad con la facultad de aprobar, observar o detener un pase al retiro en la institución policial. Por ello, la Fiscalía considera el audio como una prueba contundente de que Boluarte y su círculo cercano podrían estar involucrados en una presunta organización criminal que usa el poder para interferir en la justicia

EN ESE MOMENTO COLCHADO ESTABA EMPODERADO CON EL RESPALDO DE LA FISCAL MARITA BARRETO Y DE IDL, ERA INTOCABLE. MENOSPRECIARON AL MINISTRO ADRIANZEN QUE TENIA UN AS BAJO LA MANGA: EL VENGADOR SANTIVÁÑEZ.

Quién es Harvey Colchado ¿Un ROBOCOP creado por la DBA? ¿Cuál es la «conexión» Colchado, IDL e Interbank? PPK, mejor amigo de Carlos Rodríguez Pastor (fundador de Intercorp) nombra ministro de la PCM a Fernando Zavala (director de Interbank). El director de Interbank nombra como Ministro de Interior a Carlos Basombrio fundador de IDL El ministro IDL ascendió a HARVEY COLCHADO.

En conclusión, ya sea Harvey Colchado, ya sea Domingo Pérez, Rafael Vela o ya sea cualquier otro peón de la gran burguesía financiera, la cual, desde sus medios de propaganda, que ellos llaman medios de comunicación,implantan en las personas, a través de operaciones psicológicas y de control de masa, lo que ellos quieren que piensen, como que Colchado y que Domingo Pérez son héroes, cuando en verdad, lo que son, son unos traidores a la patria.