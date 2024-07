Chino Fujimori reafirma su decisión de postular en elecciones del 2026

135 Vistas

¿Porqué la prensa le hace el juego al «chino» Fujimori? Nos cree «caídos del palto», él es doblemente japonés, renunció a ser peruano y postuló como senador japonés. ¿Porqué no le recuerden cuando iba «a dar su vida por el Japón» y lo mandaron a su casa?

TODOS SABEN QUE NO PUEDE POSTULAR

L a mayoría de letrados coinciden que tendría un obstáculo de acuerdo al artículo 107 de la Ley 30717, el cual menciona que no pueden aspirar a la presidencia o vicepresidencias aquellas personas que, como funcionarios, hayan sido condenadas por delitos dolosos con sentencia firme, ya sea con pena efectiva o suspendida.

Además, Alberto Fujimori adeuda el pago de 57 millones de soles por reparación civil, lo cual es requisito para la rehabilitación. En ese sentido, de pagarla, podría considerarse como tal. Además, que ninguna norma de rango inferior puede primar sobre la Constitución.

“El artículo 110 de la carta magna establece solo tres requisitos para poder postular a la presidencia de la república: ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio”.

También se debe considerar el artículo 34-A de la carta magna, el cual establece que “están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.

¿Por qué delitos está sentenciado Alberto Fujimori?

Hagamos un un recuento de las condenas de Alberto Fujimori por delitos de corrupción de funcionarios y contra los derechos humanos:

1.Sentencia a seis años de pena privativa de la libertad por el delito de usurpación de funciones en agravio del Estado en el caso del allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos.

2.Sentencia a 25 años de pena privativa de la libertad por los delitos de secuestro agravado, asesinato y lesiones graves por el caso de Barrios Altos y la Cantuta.

3.Sentencia a seis años y siete meses de cárcel por los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica en agravio del Estado, por el pago de USD 15′000.000 de CTS a Vladimiro Montesinos.

4.Sentencia a seis años de cárcel por los delitos de peculado doloso, cohecho activo genérico e interferencia o escucha telefónica, en el caso del pago a congresistas tránsfugas y por la compra de líneas editoriales.

5.El 73% dice que Alberto Fujimori no tiene derecho a postular a la Presidencia efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso”.

6.Los condenados por corrupción no pueden postular a la presidencia ni a la vicepresidencia del Perú. vicepresidencia del Perú.

Este impedimento está expresamente señalado tanto en las normas que regulan los procesos electorales como en la Constitución Política del Perú.

«Quiero volver a trabajar por todos los peruanos” En una carta dirigida al Diario El Comercio, el expresidente Alberto Fujimori reafirmó su «decisión» y «voluntad» de «asumir todos los riesgos» de una eventual postulación a cargos de gobierno.

En enero del 2018 se promulgó la Ley 30717, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones para promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos. En su artículo 107, esta norma precisa que no pueden postular a la presidencia o vicepresidencias de la república aquellos que, “por su condición de funcionarios son condenados a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso”. En el inciso J de este mismo artículo, se hace hincapié en este impedimento para las personas condenadas por delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, y se indica que este impedimento se mantiene “aun cuando hubieran sido rehabilitadas”.



Ojo que la “sentencia ejecutoriada” se refiere a que la persona ha sido condenada hasta en segunda instancia y que no existen recursos pendientes contra la misma, por lo cual ha pasado a ser ejecutada.



Ya es hora de poner en su sitio al «chino» Fujimori, él NO venció al terrorismo. La captura de Abimael Guzmán y gran parte de la cúpula de Sendero Luminoso el 12 de septiembre de 1992 se debe a la estrategia por parte del GEIN- Fujimori, Montesinos ni Ketin Vidal, sabían el trabajo que realizaban- dirigido por el mayor Benedicto Jiménez y el general Marco Miyashiro. Estos fueron los principales golpes a Sendero Luminoso y causantes del declive en la violencia sobre todo a partir de 1993.

Lo que sucede, es que el Alberto Fujimori, nos cree a los peruanos caídos del palto, el es doblemente japonés, renuncio a la nacionalidad peruana para postular a como senador en Japón. ¿Se acuerdan que prometió en su campaña electoral que iba dar la vida por Japón? Ya pues…

Así les duela a mis amigos y colegas fujimoristas, siempre digo lo que pienso y no me guardo nada. «Que el «chino» vaya a terminar su condena, porque el «indulto trucho» que le dieron fue para que salga de prisión y no se «muera», pero la condena de 25 años sigue en pie, aún no se cumple.