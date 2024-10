¿A quién se le ocurre señalar que el gobierno de Dina Boluarte se inspira en la mano dura de Bukele?

43 Vistas

¿CUÁL MANO DURA? ¿DE LOS TERRUCOS? ¿NARCOTRAFICANTES? ¿SICARIOS? ¿EXTORSIONADORES?

LOS PERUANOS YA ESTAMOS HARTOS DE ESTE GOBIERNO DESCALIFICADO: NO HAY GESTIÓN.

Que transmite con tremenda tontería » el que delinque es porque seguramente no tiene ingresos. Sabe Dios si por ambición o porque lleva en su propia entraña la sangre del sicariato. Han pensado aplicar para combatir la inseguridad ciudadana «bolsas de trabajo». ¿Asi quiere combatir la criminalidad en el pais?

Estamos HARTOS CARAJO de pura palabrería sin sentido, en rigor, la batalla contra los sicarios, extorsionadores y crimen organizado requiere estrategias, inteligencia, decisión y seguridad y exige cojones sine qua non para alcanzar los propósitos.

Estamos HARTOS CARAJO QUE PRESENTEN proyectos contra terrorismo urbano que afectaría la libre protesta. Su propuesta introduce una medida que busca sancionar con penas de hasta 15 años de prisión a aquellas personas que protesten en las calles.

¿Boluarte sabrá la diferencia de terrorismo urbano y terrorismo rural? El terrorismo urbano y rural tienen objetivos y métodos diferentes, aunque ambos buscan generar miedo y desestabilizar a la sociedad, principales diferencias:

Terrorismo urbano:

1. Objetivos: Edificios gubernamentales, centros comerciales, transporte público, lugares turísticos.

2. Métodos: Ataques suicidas, bombas, tiroteos, secuestros.

3. Propósito: Maximizar el impacto mediático y generar pánico en la población.

4. Grupos: A menudo están organizados y financiados por redes internacionales.

5. Ejemplos: Atentado de Tarata de 1992 —también conocido como el atentado de Miraflores o atentado de Lima, atentado del 11-S en Nueva York, ataque en la estación de tren de Madrid.

Terrorismo rural:

1. Objetivos: Infraestructura crítica (puentes, carreteras, aeropuertos), granjas, comunidades rurales.

2. Métodos: Emboscadas, secuestros, asesinatos selectivos.

3. Propósito: Controlar territorio, intimidar a la población local y desestabilizar la economía.

4. Grupos: A menudo están relacionados con grupos insurgentes o narcotraficantes.

5. Ejemplos: Sendero Luminoso, MRTA, las guerrillas en Colombia, grupos armados en África.

Diferencias clave:

1. Entorno: Urbano vs. rural.

2. Objetivos: Infraestructura y población vs. control territorial.

3. Métodos: Ataques masivos vs. acciones selectivas.

4. Propósito: Impacto mediático vs. control y dominio.

5. Grupos: Internacionales vs. locales.

Es importante destacar que estas diferencias no son absolutas y pueden variar dependiendo del contexto y la región. Sin embargo, entender estas distinciones puede ayudar a desarrollar estrategias efectivas para prevenir y combatir el terrorismo.

¿ Como un gobierno descalificado como el de Dina Boluarte puede enfrentar el terrorismo?

En vez de aprender de nuestra historia. La política criminal antiterrorista funcionó no solo por ley antiterrorista; hubo una policía muy eficiente; procesos penales rigurosos; y ley de arrepentimiento. Todas estas condiciones deben repetirse con ley de terrorismo urbano. No se haga bolas, terrorismo es terrorismo, no importa si se hace en la zona urbana o en la zona rural; y todo aquel haga terrorismo debe tener las más altas penas, 35 años como mínimo y cadena perpetua como maximo.

Para que fabricar otra clase de terrorismo. Así los impresentables del Congreso crearan más leyes, como terrorismo naranja, terrorismo mediático, terrorismo trolero, etc etc…

Un gobierno de izquierda descalificado como el de Dina Boluarte enfrenta dificultades muy significativas para combatir el terrorismo debido a su falta de legitimidad y estabilidad política. La coalición con FP APP, Perú Libre Avanza País y otros mochadueldos, sostienen a Boluarte, por propios intereses.

En este contexto, la respuesta del gobierno al terrorismo se ve influenciada por su agenda política y su interés en mantener el poder hasta el 2026.

Desafíos clave:

– Falta de legitimidad: La percepción de que el gobierno no es legítimo reduce su capacidad para generar apoyo y cooperación de la población en la lucha contra el terrorismo.

– División política: La polarización política obstaculiza la coordinación efectiva entre diferentes actores políticos y sociales para abordar el terrorismo.

– Represión en lugar de resolución: La estrategia represiva puede exacerbar los problemas sociales y económicos que contribuyen al terrorismo, en lugar de abordar sus causas profundas.

En resumen, un gobierno descalificado como el de Dina Boluarte enfrenta importantes desafíos para combatir el terrorismo de manera efectiva, y su enfoque puede estar más orientado hacia mantener el poder que hacia resolver los problemas subyacentes.