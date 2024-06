19 Vistas

Revoluciones en iOS 18 de Apple con Inteligencia Artificial

En la reciente Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de Apple, se presentaron numerosas novedades relacionadas con el iOS 18. Esta actualización no solo trae mejoras significativas a los iPhones, sino que también introduce la Apple Intelligence, un sistema de inteligencia personal avanzada.

Personalización Avanzada del iPhone

Con la llegada de iOS 18, los usuarios podrán disfrutar de una personalización más profunda. Las aplicaciones y widgets se pueden organizar libremente en cualquier espacio de la pantalla de inicio, permitiendo una mayor flexibilidad en el diseño del dispositivo. Además, los íconos y widgets pueden adoptar un efecto oscuro o teñido, ajustándose al gusto del usuario.

Mejoras en el Centro de Control

El Centro de Control ha sido rediseñado para ofrecer un acceso más intuitivo y rápido a las funciones más utilizadas. Ahora es posible incorporar controles de aplicaciones de terceros, facilitando acciones como desbloquear un vehículo o iniciar una captura de contenido para redes sociales.

Característica Descripción Organización Libre Personaliza la disposición de aplicaciones y widgets en la pantalla de inicio. Modo Oscuro y Teñido Ajusta la apariencia de íconos y widgets. Centro de Control Rediseñado Acceso más rápido a funciones diarias y controles de terceros.

Transformación de la Aplicación Fotos

La aplicación Fotos en iOS 18 ha sido completamente rediseñada. Ahora ofrece una vista unificada de las bibliotecas fotográficas y nuevas colecciones temáticas. Los usuarios pueden fijar colecciones para acceder rápidamente a sus favoritos y disfrutar de una nueva vista en carrusel que destaca recuerdos importantes, como personas, mascotas y lugares.

Reproducción Automática de Contenido

La reproducción automática de contenido dentro de la aplicación permite a los usuarios revivir sus recuerdos mientras navegan. Esta funcionalidad revitaliza las bibliotecas de fotos, haciendo más fácil y entretenido el acceso a momentos significativos.

Mejoras en iMessage y Envío de Mensajes Vía Satélite

La actualización iOS 18 también trae mejoras significativas a iMessage, incluyendo nuevos efectos de texto y la capacidad de programar mensajes. Además, los iPhones podrán enviar mensajes vía satélite cuando no haya conexión a internet, asegurando la comunicación en áreas con cobertura limitada.

Efectos y Programación en iMessage

Con iOS 18, las conversaciones en iMessage se vuelven más expresivas. Los usuarios pueden utilizar efectos dinámicos y animados para cualquier letra, palabra, frase o emoji, así como programar el envío de mensajes para un momento posterior.

Mensajes Vía Satélite

Esta nueva funcionalidad permite enviar y recibir mensajes de texto, emojis y respuestas rápidas sin necesidad de una conexión celular o WiFi. La tecnología se integra directamente en la aplicación Mensajes, garantizando privacidad y cifrado de extremo a extremo.

Apple Intelligence: La Nueva Apuesta de Apple

Apple Intelligence es una de las innovaciones más destacadas de iOS 18. Esta tecnología avanzada procesa lenguaje, imágenes y realiza acciones en diferentes aplicaciones, mejorando la experiencia del usuario y ofreciendo mayor privacidad.

Herramientas de Escritura Mejoradas

Las herramientas de escritura de Apple Intelligence incluyen Rewrite, que permite elegir entre diferentes versiones de texto; Proofread, que verifica gramática y estructura; y Summarize, que resume textos en diferentes formatos. Estas herramientas estarán disponibles en iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia.

Generación de Imágenes con IA

Una de las capacidades más impresionantes de Apple Intelligence es la generación de imágenes en segundos. Esta función estará disponible en aplicaciones como Mensajes y una nueva aplicación exclusiva de Apple, permitiendo a los usuarios crear contenido visual de alta calidad con facilidad.

Gestión Mejorada de Correos Electrónicos

La aplicación Mail de Apple ha sido actualizada para mejorar la gestión del correo electrónico. Ahora, los usuarios pueden categorizar sus correos en secciones como Principal, Transacciones, Actualizaciones y Promociones.

Esta organización automatizada ayuda a minimizar el desorden y facilita la búsqueda de mensajes importantes. Además, Mail incluye una vista de resumen que agrupa todos los correos relevantes de una empresa en un solo lugar, haciendo más fácil encontrar información clave.

Novedades en Safari

Safari, el navegador de Apple, ahora ofrece resúmenes de páginas web gracias al aprendizaje automático. Esta función permite captar la idea principal de un artículo, ver rápidamente la ubicación de un lugar de interés o escuchar una pista musical directamente desde la información disponible.

Nueva Aplicación de Contraseñas

Apple ha introducido una nueva aplicación llamada Passwords, que permite gestionar contraseñas, claves de acceso, contraseñas de WiFi y códigos de verificación de manera más eficiente y segura.

Basada en Keychain, esta aplicación incluye alertas sobre vulnerabilidades comunes, ayudando a los usuarios a fortalecer la seguridad de sus cuentas.

Medidas de Privacidad Mejoradas

iOS 18 ofrece nuevas medidas de privacidad, permitiendo a los usuarios gestionar quién puede ver sus aplicaciones y cómo se comparten los contactos. Además, es posible bloquear y ocultar aplicaciones específicas, garantizando que su contenido no sea visible en búsquedas ni notificaciones.

Modelos Compatibles con iOS 18

La actualización iOS 18 estará disponible para los siguientes modelos de iPhone:

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XS, XS Max, XR

iPhone SE (segunda generación y posteriores)

Tabla Resumen de Novedades

Funcionalidad Descripción Personalización Organización de aplicaciones y widgets, ajuste de apariencia y tamaño Centro de Control Rediseño para acceso intuitivo a controles frecuentes y aplicaciones de terceros Aplicación Fotos Vista unificada, colecciones temáticas, vista en carrusel y reproducción automática iMessage Nuevos efectos de texto, programación de mensajes Mensajes Vía Satélite Envío y recepción de mensajes sin conexión celular o WiFi Apple Intelligence Herramientas de reescritura, corrección y resumen de textos Mail Categorización automática de correos electrónicos, vista de resumen Safari Resúmenes de páginas web, búsqueda mejorada Passwords Gestión de contraseñas, alertas de vulnerabilidades Privacidad Gestión de visibilidad de aplicaciones y contactos compartidos

Conclusiones

La actualización iOS 18 marca un hito en la evolución de los sistemas operativos de Apple, ofreciendo una experiencia más personalizada, segura y eficiente. Con la integración de Apple Intelligence, los usuarios podrán disfrutar de una inteligencia artificial avanzada que transforma la manera en que interactúan con sus dispositivos. Además, las mejoras en la personalización, privacidad y gestión de aplicaciones y correos electrónicos aseguran que cada usuario pueda adaptar su iPhone a sus necesidades específicas.

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo estará disponible iOS 18?

iOS 18 estará disponible como una actualización gratuita en otoño para el iPhone XS y modelos posteriores.

¿Qué es Apple Intelligence?

Es un sistema de inteligencia personal avanzada que mejora la funcionalidad y privacidad de los dispositivos Apple, integrando herramientas de escritura y generación de imágenes con IA.

¿Podré enviar mensajes sin conexión a internet con iOS 18?

Sí, iOS 18 permite enviar mensajes vía satélite en áreas sin cobertura celular o WiFi.

¿Qué dispositivos serán compatibles con iOS 18?

iOS 18 será compatible con modelos desde el iPhone XS en adelante, incluyendo los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max.

¿Cómo mejorará la aplicación Fotos con iOS 18?

La aplicación Fotos ofrecerá una vista unificada de bibliotecas fotográficas, nuevas colecciones temáticas, y reproducción automática de contenido, mejorando la organización y acceso a recuerdos importantes.

Con estas innovaciones, iOS 18 no solo promete mejorar la funcionalidad de los iPhones, sino también proporcionar una experiencia más personalizada y segura para los usuarios.

