Tremenda patinada o psicosocial del «ministroll» Juan José Santivañez 

Demuestra incapacidad, con cortina de humo mientras aumenta crímenes y extorsiones «el estado de emergencia es un total fracaso.

Señor MINISTRO NO ESTAFE: el Capturado Iván Quispe NO PRESENTA REQUISITORIA, NO TIENE NINGÚN DELITO NI ES EL NÚMERO 2 DE LOS QUISPE PALOMINO.

Que sostuvo Juan Santiváñez, que el detenido Iván Quispe Palomino presentaba tres (3) requisitorias por «terrorismo», pero eso ES FALSO, según los registros oficiales:

1. Iván Quispe tiene DNI 450088xx.

2. El número DNI de los RQ entregados a la prensa por el mismo Santiváñez es 07855761, que pertenece a otra persona nacida en 1965. Este DNI, incluso, habría sido usado como «doble identidad» por el verdadero cabecilla criminal Víctor Quispe Palomino.

3. Expertos como Pedro Yaranga y Jaime Antezana ya habían adelantado que se trataba de una patinada ministerial pues el detenido Iván Quispe Palomino era considerado un traidor tras haber sido detenido y colaborar con la policía.



4. Es tan patética su gestión que no le interesa sorprender al país con una primicia fabricada:

¡Cayó Iván Quispe Palomino, uno de los cabecillas de Sendero Luminoso!

Durante el Operativo Génesis, la PNP detuvo a Iván Quispe Palomino, mando de la organización terrorista Sendero Luminoso, enquistada en el Vraem. FALSO DE TODA FALSEDAD.

5. Como no le liga ni una, crea un psicosocial sobre captura de presunto “cabecilla” terrorista. Resulta que Iván Quispe Palomino es – entre otros – un hermano de los Quispe Palomino en el Vraem. Vive en Lima hace décadas. Es el hermano menor de los Quispe Palomino, pero descolgado de la organización hace muchos años.

6. Siempre no faltan los lamezuelas, que defienden lo indefendible y afirman que » no hay terrorista arrepentido, «gallina qué come huevo, aunque le corte el picó.» A los terroristas ni la mano»

7. Si; pero al menos IVAN QUISPE YA NO TENÍA PARTICIPACIÓN EN NINGÚN ACTO TERRORISTA, y acusado por su hermano mayor Víctor Quispe Palomino, como traidor de la organización terrorista. Lo que sucede es que Santivañez nos a visto la cara de «cojudos» para etiquetar a IVÁN QUISPE PALOMINO el número 2? Una intentona del «ministroll» para atribuirse “logros” y pasar por agua tibia el desastre de este ministerio y de su Jefa «la retoquitos» en materia de seguridad ciudadana.

8. En los años 90 se acuñó el término de «terrorista arrepentido» para referirse a las huestes que se entregaban FFAA y se convertían en informantes. Sólo queda en vacío de por que lo presentan como número 2? ¿Porqué no le hicieron seguimiento para ver si comete delitos? muy diferente es detenerlo y mostrarlo con tremenda etiqueta como el número 2.

NO SE PASE MINISTRO LA CARTERA LE RESULTO PESADA, UD «VUELVA A SU ESTUDIO DE ABOGADOS Y SUS CLIENTES SE LO AGRADECERÁN. ¡¡¡NO LA HAGA MÁS TRÁGICA: RENUNCIE!!!