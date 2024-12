Se fue Jimmy Carter, el peor presidente de EEUU, el mejor expresidente.

By

Perú expresa sus «más sentidas condolencias» a EE.UU. por la muerte de Jimmy Carter a los 100 años.

Carter, me cayó mal por desembolverse en forma sinuosa políticamente ante el mundo. Es mi percepción política- por experiencia- sobre el juicio que popularmente se hace de Jimmy Carter en los Estados Unidos y el mundo. No me interesa los que piensen diferente y quieran descalificar mi opinión, lo expreso así: Si en internet se busca en inglés por las palabras «Jimmy + Carter + peor + presidente» salen multitud de artículos, unos argumentándolo, otros rebatiéndolo.

Jimmy Carter con su disfraz de bonachón, fue un ser perverso y retorcido… que adoraba al Dios Dinero… y Derechos Humanos de rojimios.

Carter, el trigésimo noveno residente de los Estados Unidos, cometió varios errores durante su mandato que afectaron su legado y popularidad. A continuación, se presentan algunos de los peores errores de Jimmy Carter:

– Crisis de los rehenes en Irán: En 1979, un grupo de estudiantes iraníes secuestró a 52 ciudadanos estadounidenses en Teherán. La crisis duró 444 días y dañó la reputación de Carter como líder fuerte.

– Crisis energética: La crisis del petróleo de 1979 provocó una escasez de combustible y una inflación alta. Carter implementó controles de precios y racionamiento de gasolina, lo que fue muy impopular.

– Estancamiento económico: La economía estadounidense experimentó una recesión en 1980, lo que afectó la popularidad de Carter. Su decisión de nombrar a Paul Volcker como presidente de la Reserva Federal, quien implementó políticas monetarias restrictivas, fue muy criticada.

– Falla en la invasión de Irán: En 1980, Carter autorizó una operación militar para rescatar a los rehenes estadounidenses en Irán. Sin embargo, la operación fracasó debido a problemas técnicos y climáticos, lo que dañó aún más la reputación de Carter.

– Debilidad en la política exterior: La política exterior de Carter fue criticada por ser débil y vacilante. Su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Corea del Sur y su falta de acción en respuesta a la invasión soviética de Afganistán fueron vistas como errores graves.

Estos son los errores de Jimmy Carter, que durante su mandato presidencial, especialmente en política exterior y económica, afectaron su popularidad y legado.

1.Jimmy Carter debió odiar al mundo occidental profundamente. No sólo puso y protegió a los ayatola si no tambien a Hugo Chavez, abalando cada estafa electoral y legalizando los crímenes de Lesa Humanidad que cometía y comete el chavismo. El mundo puede respirar un poco mejor.

2.El puso al Ayatolá Jomeini en el poder en Irán, el mundo entero sigue pagando por este gran error. Carter nunca entendió el peligro que representaba para el mundo el Islam extremo.

En las conversaciones de Camp David, Carter difamó y avergonzó al Primer Ministro Begin, se puso del lado de la exigencia de Sadat de desmantelar los asentamientos en el Sinaí, y exigió el establecimiento de un Estado Palestino. 3.Además con el correr de los años apoyó a las peores dictaduras genocidas de Sudamerica.

Carter era un gran antisemita.

4.Él desacreditó el nombre de Israel en todo el mundo. Carter colocó una corona de flores en la tumba de Arafat y publicó un libro llamando a Israel un «Estado de Apartheid».

5.En 2009 se reunió con altos funcionarios de Hamás, aquellos que iniciaron, financiaron y apoyaron el Holocausto del 7 de octubre. Jamás

reportó los abusos del régimen de los Asad en Siria…

6.En Venezuela apoyó al chavismo para avanzar en sus alianzas con Irán y Hezbolá. Se reunió muchas veces con Chávez y Fidel. Eso que nadie cuenta pero que los venezolanos saben muy bien. El Centro Carter se embolsilló millones de dólares como veedor en la Mesas de Diálogo.

Carter ya como expresidente a lo largo de casi 40 años fuera de la Casa Blanca se empleó a fondo para dejar un legado positivo, con una fundación para mediar en conflictos internacionales, y colaborando, martillo y clavo en mano, con la construcción de viviendas para sintechos, por ejemplo, en Nueva Orleans tras la destrucción del huracán Katrina (2005) con 81 años de edad. En 2018, con 94, aún se le vio con casco, guantes y martillo en Indiana.

Una actividad que sus admiradores aplauden por ejemplar, pero sus detractores consideran falsa y de cara a la galería para resarcirse del mal recuerdo que dejó su Presidencia.

Jimmy Carter, expresidente de EU que devolvió a Panamá la soberanía del Canal

El expresidente expresó su admiración por los logros alcanzados por Alan García, destacando que generado un impacto positivo en la percepción de los líderes estadounidenses.



“Estamos muy contentos y llenos de admiración por lo que el presidente García ha logrado hacer como gobernante. Él se ha ganado la admiración de los líderes de mi país y la mía personalmente”, declaró Carter.