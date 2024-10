Rojos y caviares enemigos de la Patria chillan por la compra de 24 aviones de guerra

48 Vistas

Nuestro país necesita sus FFAA bien equipadas que lo proteja.

Sí está justificada la compra de 24 aviones suecos de última generación por unos 3.500 millones de dólares, así genere revuelo y joda el hígado a caviares ¿Por qué

Porque esta adquisición de aviones de combate son parte de la actitud disuasivo del país en caso de tensiones con países vecinos, sobretodo ahora que se va inaugurar el Megapuerto Chancay proyecto de gran envergadura que liderará la región de Sudamérica.

Por ello, la presidenta Dina Boluarte ha ordenado al ministro de Defensa y al comandante general de la FAP que, “sí o sí”, tres de los 24 aviones caza que su gobierno comprará en las próximas semanas deben llegar al Perú antes de julio del 2026.

Especulan que ¿La inquilina precaria de Palacio de Gobierno quiere un selfie con las naves? No. Tampoco, se trata de remedar a Alberto Fujimori con los Mig-29 del faenón que hizo ricos a Hermoza Ríos y Vladimiro Montesinos.

LA PATRIA SE DEFIENDE, los enemigos de la Patria saben que administrar una nación es la operación más compleja que existe, y todas las decisiones hechas por sus autoridades deben tener un propósito: que el Perú se fortalezca y subsista, los más aptos deberían ser parte de esa “administración”, los felones rojos nos impone MEDIOCRIDAD.

Esta comprobado que los ROJOS y CAVIARES, sólo BUSCAN la DESTRUCCIÓN del PAÍS, para LUEGO PRESENTARSE COMO sus ÚNICOS SALVADORES, no más engaños, todo lo que se haga a favor del desarrollo y seguridad del País, debe ser apoyado!

«Acaso ya olvidamos la historia, todos los paises vecinos nos han ganado las guerras y nos quitaron territorio, hasta Ecuador pretendio meterse a Peru por que sabía que no estabamos bien armados».

La noticia confirma la concreción de este proyecto, cuya meta específica es devolver las capacidades de disuasión y defensa aérea al país a través del reequipamiento de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Como se recuerda, la elección será definida entre el Lockheed Martin F-16V Block 70, el Saab JAS 39 Grippen y el Dassault Rafale F4, proveedores del mayor prestigio a nivel internacional, tal como ha expresado en su momento el Comandante General de la FAP Luis Chávez Cateriano.

SE GARANTIZA LA DEFENSA DEL PAÍS.

Los aviones de caza se adquirirán en un proceso internacional en los próximos meses, en medio de preocupaciones por la seguridad interna del país, asolado por el accionar de organizaciones criminales y decisiones políticas que dificultan su combate, el anuncio de la adquisición de la flota de naves de combate a provocado iras y controversias.

La prensa basura tildan de “absurda” la compra y cuestionan si es de “NECESIDAD NACIONAL ”, teniendo en cuenta la ola de inseguridad ciudadana, el estado de los servicios públicos y los escándalos de corrupción en torno a compras militares.

Lamentablemente en el Perú hace 30 años que no se hacía nada de esto, entonces la Fuerza Aérea está casi obsoleta, por eso es que de alguna manera se justifica que se compre esto.

Si antes no se hizo fue porque los gobiernos no querían comprar, porque los políticos decían no y postergaban y decían para la próxima, para la próxima, y hemos estado relegando una compra que es necesaria. Las Fuerzas Armadas vienen pidiendo estas compras desde hace muchos años.

¿Cuando fue la última compra importante de aviones caza para la FAP? Se hizo en la década de 1990, en el gobierno de Alberto Fujimori. Se trató de 18 aviones interceptores MiG-29 y 18 aviones de ataque a tierra Sukhoi Su-25, todos eran usados y fueron comprados a sobreprecio entre los años 1996 y 1998, en momentos en que Perú mantenía una disputa fronteriza con su vecino Ecuador:

1. Por esta adquisición, el gobierno peruano pagó 536 millones de dólares, de los que 320 millones fueron para pagar sobornos, según la justicia peruana, que condenó a siete importantes funcionarios por el caso.

2. El exasesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, actualmente preso, reconoció que recibió millonarios pagos para facilitar la operación.

También Argentina y Colombia están por comprar a Dinamarca 24 aviones de combate F-16 «modernizados». Entonces cuál es el sentido que empresarios quejosos digan que el Estado está «perdiendo la batalla» contra el crimen organizado. Cuando la “La seguridad es integral: es interna y externa al mismo tiempo. Una no debe tener mayor peso sobre la otra.