¿Porqué el Juez Juan Carlos Checkley hizo el control de identidad a Chibolín?

By

104 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

¿Este no es su trabajo que mosca le picó?

¿Temor a que hable y cuente todo? ¿Será que todo lo que pinta es oro? Una telaraña de corrupción.

Andrés Hurtado ingresó el domingo a la Clinica Novo en San Borja, para una operación de circuncisión. Tambien se reportó ser diabético, ayer, la orden de detención preliminar del juez Juan Carlos Checkley, lo sorprendió en post operacion. Esto es más falso que el cheque que dió Pedro Castillo para los niños pacientes de oncología. Ese panzón corrupto no tiene nada.

¿Circuncisión? ¿Qué oportuno no? ¿Esta es una operación cuasi ambulatoria, a lo más un par de días de reposo (en casa!), además no lo usa?

¿Una excusa, a esa edad de su vida con tres hijas se va a circuncidar? ¿Armó un muñeco para ver cómo la libra para sustraerse de la acción de la justicia? Hay mucha gente de alto vuelo embarrada: Poder Judicial, Magisterio Público, Migraciones, FFAA, políticos, congresistas, alcaldes, empresarios, periodistas, mineros ilegales, deportistas, farándula, tremenda Caja de Pandora…



Como ven, no se necesita investigar mucho, Chibolín confesó varios delitos en el el programa de Beto a Saber en Willax tv, para salir librado va a vomitar y arrojar lodo con ventilador por doquier…

No va a pasar nada: Susana Villaran confesó haber recibido US$11.293 millones provenientes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la revocatoria, pero el fiscal Rafael Vela dijo que eso no es prueba de nada porqué cuando tomaron su declaración lo nego todo. Ella sigue libre y no pasó nada igual.

Chibolín, se las sabe todas, es más pendejo así el caramelo no lo ayude, hoy armó otro muñeco «repitiendo el mismo teatro que hizo cuando cayó desmayado en el Caso Vaticano. Ahora resulta que necesita un neurólogo porque acaba de descubrir que tiene alteraciones mentales. Ah, ya. Quiere que lo mandan a una clínica y no a la cárcel !!!

El crimen organizado lo va a proteger en todo, su silencio no tiene precio. En política no hay casualidades.

El programa de Beto Ortiz revienta el rating de Willax se la jugó y destapó «Chibolín gate» con los huevos más grandes del periodismo, y después «el Sabelón» Phillip, con la bomba del gran productor Fabricio Escajadillo, que tiene a muchos colgados del cuello. Así les duela a muchos, sin Willax, ya seríamos otra Venezuela.

Cualquier productor capo en documentales de investigación, aquí en Perú tiene una mina de oro.

«Chibolín» en control de identidad NO SE ACUERDA SU DIRECCIÓN, reconoció que solo TIENE 5TO. DE PRIMARIA porque tiene TDAH y NO RECUERDA su NÚMERO DE CELULAR. Dice que A VECES FACTURA 100 MIL SOLES, a veces nada, pese a ello dijo QUE VIVE ALQUILADO. Solito se pone la soga al cuello, dice que lo van a desalojar de donde vive, o sea no tiene arraigo domiciliario. Con esa declaración la fiscalía fácilmente puede pedir su Prisión preventiva

Chibolin SI RECUERDA:

-EL DÍA Y HORA DE SUS vuelo4s A ESTADOS UNIDOS

-COMO IR AL AEROPUERTO

LA LÍNEA AÉREA

-IR DE COMPRAS ropa a Lui Vouton…

-IR A LS PELUQUERÍA…

RECUERDA OPERARSE EL PENE

así lo tenga de adorno…

¿Y Gustavo Gorriti, Nelson Vela pa cuándo?

En este país el periodismo de investigación independiente hace el trabajo que las instituciones del estado deberían hacer ¿No sería lo más correcto que nombren a Beto Ortiz, ministro del Intetior y a su equipo de investigación en la Dirección de Inteligencia, así capturamos a todas la mafias y prófugos?