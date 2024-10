Populismo barato: Dina Boluarte, pide milagro a Cristo Morado

By

¡Sólo faltaba que se pongan su «hábito Morado» y armaban el circo!

¿Igual que en la sede principal de Palacio Nacional de Justicia, la familia judicial recibió al Señor de los Milagros con oraciones y cánticos? ¿Liderada por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, acompañado de jueces supremos? Lo que necesitan los jueces y fiscales es que los exorcicen a todos, por ciegos, sordos y mudos!!!

El populismo, sólo es pan para ahora, hambre para mañana.

Frase acertada, el populismo puede ofrecer soluciones rápidas y atractivas a corto plazo, pero a menudo conlleva consecuencias negativas a largo plazo.

SI NO HAY SOLUCIÓN NI UN MILAGRO SALVARÁ A ESTE GOBIERNO: paro nacional del «Comité del Gremio de Transporte del Perú» 23 de octubre, REUNIRÁ a 230 gremios: comerciantes de Gamarra y mercados mototaxistas, bodegueros, empresarios, entre otros. Es IMPOSTERGABLE!

Como vemos estamos a punto de un estallido social de proporciones inigualables por culpa de este gobierno de la mediocridad, con alarmante contraste: tenemos una presidenta inepta, ministros, congresistas, autoridades conchudos, pícaros, caraduras e incapaces codificar las críticas a su gestión, que sólo escuchan a la gente en campaña, que se sienten perseguidos por sus contradictores y se victimizan públicamente porque entienden toda crítica o inconformidad, aún la más mínima, como un ataque personal y sistemático.

No es casual que solo gobiernen con sus amigotes y familiares en la sombra, a quienes le atribuyen, por ese solo hecho, todas las virtudes. El pueblo está harto de Políticos y autoridades que han hecho del tribalismo un círculo vicioso: se gobierna con los amigos, niños y mochasueldos. La pertenencia a su grupo (llámese partido, movimiento, organización o club da igual) se ha convertido en requisito indispensable para ocupar cargos de dirección. No es difícil suponer que, en este marco, la lealtad institucional ha sido sustituida por la lambonería personal y la buena o mala gestión pasan a un segundo plano.

«Nunca se había politizado la ignorancia y la corrupción como ahora, menos se había hecho de la mediocridad y conchudez una bandera, como ahora. Este gobierno de Dina Boluarte promueve el apocalípsis cognitivo: cuando el pueblo es más ignorante creerán más en ellos».

«Hemos caído en los tentáculos del populismo, como salvación. Hoy el gobierno ofrece al pueblo, como política del régimen, toda clase de “beneficios”, como «un plato de lentejas» a cambio de su respaldo. Creen que con eso ganan gran popularidad en los Comités de baso de leche, Comedores populares o diferentes bonos»

«Lo que el CIUDADANO QUIERE ES TRABAJO, OPORTUNIDAD y PAZ, que él se sienta orgulloso de todo lo que obtiene por su esfuerzo y que no se lo regalaron. Hace algunos años, se puso de moda la frase: “no le des al ciudadano el pez, sino enséñalo a pescar”.

Basta de frases creadas:

«No más pobres en un país rico».

«En el Perú todos somo iguales»

«Matemáticas emocionales con perspectivas de género:2+2 =CUATRES».

«Somos un gobierno que no vende falsas esperanzas».

¿Con esto vamos a competir con los chinos, coreanos japoneses, etc? No se pasen!

Por lo regular, este Gobierno de Boluarte, como todos los gobiernos populistas tienen en común reformas a la constitución, lo que les permite -piensan ellos- continuar en el poder y seguir obsequiándoles “beneficios” a la población. «Compran» el respaldo popular, con dadivas y otros “regalos” que han acostumbrado al pueblo a recibir con su política “populista”. No les interesa que al final el dinero se acabe y terminan perdiendo el respaldo y las simpatías del pueblo que ha sido engañados, que dejen al país en ruina y miseria.