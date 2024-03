OMS: ENFERMEDAD «X» ES 20 VECES MAS LETAL QUE COVID-19

3 Vistas

¿OTRA VEZ NOS AGARRAN CON LOS PANTALONES ABAJOS?

Que casualidad, la OMS alertó en el Foro de Davos sobre la enfermedad X: que puede ser 20 veces más mortal que el COVID, según la OMS sólo intenta concientizar acerca de los esfuerzos que se necesitan para preparar los sistemas de salud ante los desafíos que se avecinan.

Oído a la música, para que se reúnen los multimillonarios y poderosos una vez al año en Davos?

Mientras nos mantienen entretenidos con cortinas de humo, solo faltan 9 semanas para que todos los países miembros firmen el Acuerdo sobre Pandemia de la OMS. Y que estos globalistas corruptos y hambrientos de poder nos esclavicen aún más. CUAL ES EL RESULTADO A TODO ESTO? La estadística muestra el número de muertes causadas por el SARS-CoV-2, conocido popularmente como el coronavirus de Wuhan, a nivel mundial a fecha de 8 de agosto de 2023. Hasta ese día se habían contabilizado aproximadamente siete millones de muertes debidas al virus, de las cuales 5.272 ocurrieron en China, lugar en el que se originó el virus. Sin embargo, el país asiático ya no es el territorio donde el nuevo coronavirus se ha cobrado más vidas. Estados Unidos encabeza la clasificación al aproximarse a los 1,2 millón de decesos, seguido de Brasil con alrededor de 704.795.

«El Perú registra la mayor tasa de mortalidad del mundo por la covid-19 CON más de 220.000 muertes por la crisis del coronavirus»

La OMS y sus Estados miembros trabajan en dos «instrumentos» para cambiar la gestión de pandemias o emergencias sanitarias:

a) Uno propone enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional para hacer recomendaciones vinculantes en lugar de recomendaciones.

b) El otro busca especificar intervenciones para prevenir, prepararse y responder a emergencias sanitarias o pandemias.

Ambos documentos serán votados en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2024 en Ginebra, Suiza.

c) Se busca aumentar la centralización de la toma de decisiones en la OMS. La evolución de la OMS ha cambiado su enfoque de coordinación a dirigir, influenciada por financiación específica.

d) La definición de «patógeno con potencial pandémico» es muy amplio, lo que permite una serie de interpretaciones. Ante esto ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Me llama la atención que los colegios de médicos callen sobre un tema tan importante,como callaron durante toda la pandemia.



Los peruanos debemos estar alertas, y manifestar No a la DICTADURA SANITARIA de la OMS-OPS, NO al Nuevo Orden Mundial del Anti-Cristo, NO a la entrega de la Soberanía Nacional, NO a la Esclavitud, No a la Cultura de la Muerte No a BAPHOMET, SI A LA LIBERTAD, A LA SALUD NATURAL, A LA VERDAD, SÍ a la VIDA, AL AMOR, A DIOS

NO AL TRATADO DE PLANDEMIAS DE LA OMS