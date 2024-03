Trabajos no ejecutados y deficiencias en obra educativa en Tambogrande

Up Next

La comisión de control concurrente pudo alertar que no se está cumpliendo con el proceso de construcción adecuado en el tratamiento de la superficie del concreto y que la supervisión no realizó un adecuado control a los trabajos ejecutados por el contratista.

Durante la visita se observaron perforaciones en columnas estructurales, fisuras en vigas, despostillamiento y desprendimiento de concreto en las aristas de columnas. Estos hechos ocasionan que no se cumpla con la calidad requerida en el expediente técnico y afecta la durabilidad y vida útil de la obra.

La comisión concluyó que el contratista valorizó partidas sin haber sido ejecutadas, lo que ocasionarían estos pagos, así como la no aplicación de penalidades a la supervisión por valorizar metrados no ejecutados, conforme lo indicado en el contrato de consultoría de obra.

Piura, 26 de marzo de 2024. – La Contraloría General advirtió a la Municipalidad Distrital de Tambogrande la aprobación del pago de una valorización con metrados sin haber sido ejecutados en la rehabilitación de la Institución Educativa N.° 14140 Nuestra Señora de Fátima. Esta situación podría generar un perjuicio económico a la entidad hasta por el monto de S/ 100 334 y la no aplicación de penalidades. La obra supera los S/ 6 millones.

