Ministra de Vivienda, con toda la maquinaria mediatica para justificar privatización de Sedapal

Pero la ministra Hania Pérez de Cuéllar, no se inmuta, lamenta la desinformación y manipulación, según se opinión la movilización de los trabajadores, “fue una campaña de desinformación y manipulación , pero se equivocaron. La marcha no funcionó”, dijo sobre la medida convocada por Sutesal. “Detrás de esto hay plataformas políticas e ideológicas y a la población no se les puede engañar”, agregó en referencia a la marcha que intentó llegar a la sede del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en San Isidro.