Federación de Periodistas condena despidos y rechaza mecanismo judicial contra la libertad de prensa

Alarmante desprotección de periodistas en medios de comunicación a pesar que existen leyes de protección: no se cumplen.

Despidos masivos no pueden ser justificado por la situación económica financiera de los medios de comunicación como ha ocurrido en Latina, El Comercio, La República, Canal 4, Canal N, etc, estos despidos no sólo tienen una afectación directa en la calidad periodística sino también afectando el derecho a la información de la ciudadanía.

Además, amenazan “de no tomar nuevas medidas se tendría que optar por un cese colectivo, lo que implicaría desvincular trabajadores sin ningún tipo de compensación económica”, es hora de acabar con estos abusos que afecta las condiciones laborales y agravan la precarización de los periodistas.