LA HISTORIA OCULTA DEL ESTADIO DE ALIANZA LIMA

By

139 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

A LOS PATOS DE LA VICTORIA LES REGALARON EL TERRENO, LES PERDONARON DEUDA MILLONARIA: EN RESUMEN LES REGALARON ESE ESTADIO.

En 1951, la Presidencia del Perú donó el terreno donde se erigiría el estadio de Alianza Lima, el cual pertenecía al Estado Peruano. El 15 de febrero de 1951, en el cincuentenario del club, el general Odría colocó la primera piedra de lo que sería el nuevo recinto del club.​ No obstante, problemas económicos hicieron que el proyecto se postergue de manera indefinida. Recién el 11 de abril de 1966 se inició formalmente la etapa de construcción del estadio con una conferencia de prensa. El ingeniero uruguayo Walter Lavalleja fue el encargado de llevar a cabo el proyecto. Es así que recién a fines de mayo de 1969 empezaron las obras.

1. A fines de mayo de 1969 se empezó a ejecutar «la patera de La Victoria», que más adelante pusieron «Alejandro Villenueva». Durante ese proceso, en junio de 1972, el GOBIERNO MILITAR de JUAN VELASCO EMITIÓ un DECRETO SUPREMO, que ADJUDICA al CLUB ALIANZA LIMA el TERRENO de CASI 40 MIL METROS CUADRADOS COMO SU PROPIEDAD.

2. El estadio de «Matute», es uno de los primeros recintos del balompié nacional y el historiador Armando Leveau (fanático aliancista) contó un suceso que pocos hinchas conocían acerca de la millonaria deuda que nunca pagó el club blanquiazul.

«En una entrevista con el «negro» Carlos Alberto Navarro, el historiador de Alianza Lima sorprendió al contar cómo fue que se construyó el estadio de Matute, uno de los escenarios deportivos más importantes del país».

3. Alianza Lima, para construir su estadio, el Banco de la Nación le presta como 55.000 soles. Ya había pasado tanto tiempo que los intereses ya estaban en más de 400 millones, los intereses eran terribles. Entonces, el asunto era que el estadio iba a remate».

4. Según Armando Leveau, el Gobierno saca una ley denominada «interés social» que, entre tanto, benefició a Alianza Lima porque la deuda que en un principio tuvo de hasta 400 millones bajó considerablemente a menos de 70 millones de soles.

«Era muy amigo de Alan García y sacan una ley «interés social», porque los intereses subían cada día, que nos benefició un montón. Entonces, los intereses te comían todo. La deuda de 400 millones bajó a 68 millones de Alianza».

5. ¿Ahora qué dirán los hinchas de Alianza Lima? NI ELLOS MISMOS SABEN COMO SE CONSTRUYÓ EL ESTADIO DE ALIANZA LIMA. Ahora después de esta aclaración, espero que no sigan con eso de la ley del perro muerto. Esta es la verdadera ley del perro muerto, de 400 millones de soles a 68, hay mucha diferencia. Todos los hinchas negroides ahora juzguen la ley, Alianza Lima debiendo millones y se quejan del apoyo del Estado. No lo digo yo, lo dice su propio historiador.

«Gracias al 1er gobierno de Alan García, Alianza Lima tiene su estadio Alejandro Villanueva».

6. Esto no es nada. Alianza Lima va a tener un problema más grande que la «patera de La Victoria»: la inversión del Fondo Blanquiazul y pagó de la deuda de los últimos años. En 2023, se conoció, a través de Líbero, que, tras pago de parte de esta por el Fondo Blanquiazul, esta se había restructurado, y ahora el equipo de los íntimos tendría que pagar la deuda en el siguiente cronograma, hasta el 2032: 2022: S/6.068.000. 2023: S/5.332.000. 2024: S/5.655.000, etc etc

7. Alianza Lima estaría debiendo, un promedio de 1.100 millones de soles , si termina perdiendo en todas las estancias ante GOLPERU en la reciente demanda por derechos de televisión. Desde un plano más pegado al derecho, lo explica Ricardo Guerra Vásquez , periodista y abogado con conocimiento en este tipo de asuntos.

«En su columna de la revista de Ovación de marzo de 1979, Pocho Rospigliosi explicaba el grave problema económico que afrontaba Alianza Lima, no tenían dinero para pagar el préstamo por la construcción del estadio de Matute».

«Pocho» tenía razón, ya Alianza Lima, debía más de 100 millones de soles, por esa infraestructura que costó tanto levantarla. Construido con un préstamo, Matute le generaba un importante desembolso económico al club sólo en intereses: 3 millones de soles de la época al mes. Es por ello que Pocho Rospigliosi, no encontraba explicación a los problemas que sacudian al equipo grone y preguntaba «¿Cómo cubre las deudas si en un partido de Copa Libertadores van 6 mil personas?» Y había más, para conseguir el bicampeonato del 77 – 78, Alianza Lima, había invertido en un equipo importante contrayendo «deudas propias por las costosas adquisiciones».

¿Y qué fue lo que pasó? En un momento dado, las deudas terminaron asfixiando al club, a un punto en el cual la única manera de salir adelante era a través de la ayuda que le pudiera dar el gobierno de turno, tal y como lo explicó Víctor Andrés García Belaúnde.

Y salvamos al alianza que estaba recontra embargado, palabras textuales de quien explica los hechos en torno a la condonación de la deuda a Alianza Lima. En este momento cabe hacerse una pregunta lógica, era justo que el Estado Peruano condonara una deuda a un equipo de fútbol?