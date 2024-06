Hace rato EEUU se quedó dormido, el «Dragon» despertó con fuerza

By

CHINA A EEUU: AMERICA LATINA NO ES PATIO TRASERO DE NADIE.

En un amplio artículo en el Wall Street Journal titulado » Megapuerto chino plantea un desafío para Estados Unidos», se afirma que EE UU se preocupa que el megapuerto pueda reforzar la influencia china y el “agarre” sobre las materias primas de la región. Mientras los norteamericanos se entretienen con las guerras, y se olvidaron de América Latina, no les interesó invirtir en obras de infraestructura que lleve a un desarrollo del país, sólo invierten en lo que les dará rápidos dividendos. Para Norteamérica, no significamos NADA, recién ante el avance de China, empiezan a preocuparse de su patio trasero.

No estamos descubriendo la polvora, la inversión china, ha dado pie para que en algunos medios se hable de la “diplomacia de chequera”, un concepto que se refiere a la utilización de inversiones o préstamos para establecer relaciones favorables con países que ocupen puestos estratégicos en regiones de interés geopolítico. Una infraestructura como la de Chancay es altamente interesante para el país beneficiado, este puede verse obligado a devolver el favor de otras maneras, permitiendo la explotación de recursos minerales. Al margen de eso están las disposiciones internas chinas, que obligan a sus empresas con terminales portuarias en el resto del mundo a acoger a la armada de guerra en caso necesario.

La creciente influencia china en esta parte de América Latina levanta polvos en los EEUU, su propio vicepresidente, Mike Pence, advirtió a los países latinoamericanos que esas inversiones representan una potencial amenaza, porque cuando menos establecen una excesiva dependencia de los lazos comerciales y crediticios con China, generando además un alto déficit comercial y una elevada deuda. También, según Pence, pueden afectar negativamente a asuntos como el cuidado del medio ambiente o el respeto de zonas protegidas.

En términos más dramáticos se ha pronunciado el Pentágono, ojo que en el futuro “China podría usar su control de puertos de aguas profundas en el Hemisferio Occidental para aumentar su posición operacional global”.

Los chinos lo pronuncian casi como Shanghái, pero no está en China sino en Perú. El puerto de Chancay, a 75 kilómetros de Lima, se va a convertir en el primer ‘hub’ logístico chino para la vertiente pacífica de Latinoamérica. Es el único puerto en la región de la naviera estatal Cosco, que en su día fijó en El Pireo su puerta de entrada en Europa y ahora prepara su acceso de mercancías a Sudamérica a través de Chancay. La infraestructura supone una inversión de 3.000 millones de dólares. 1.El puerto de Chancay será la principal conexiones de China con los países de la costa oeste de Sudamérica, sirviendo de puente para el creciente comercio de mercancías de esta región con Asia-Pacífico. A través de la sociedad Terminales Portuarios Chancay, la china Cosco Shipping Ports contempla una inversión inicial de 1.400 millones de dólares, destinados a la primera fase del proyecto –construcción de nuevos diques para ganar terreno al mar, logrando una mayor profundidad (16 metros) y superficie para operaciones (un millón de contenedores). La inversión total será de 3.000 millones de dólares; la entrada en funcionamiento se prevé para diciembre de 2024. 2.China es el primer socio comercial del Perú desde 2014 desbancando de ese puesto a Estados Unidos. En 2017 China fue el destino del 26% de las exportaciones peruanas (11.700 millones de dólares) y el origen del 23% de sus importaciones (8.750 millones). El interés chino se centra en los minerales, el mayor sector exportador peruano, y por tanto el puerto de Chancay se perfila como el principal punto de salida de esas materias primas hacia China. Los fletes de vuelta aportarán manufacturas chinas, no solo para Perú sino para países vecinos. 3.El interés de Pekín por las materias primas de Perú ya llevó a la firma en 2009 de un tratado de libre comercio entre los dos países, que fue optimizado el año pasado. Se trata de una relación que no se ha visto complicada por la concesión de elevados créditos que luego el país receptor tenga difícil devolver: Perú solo ha recibido créditos de las entidades crediticias públicas chinas por valor de 50 millones de dólares, en 2009, lo que le sitúa a la cola de receptores de prestamos chinos en Latinoamérica.

4. Hace rato que países desarrollados han puesto los ojos en el Perú, China es un ejemplo, ya tiene el interés en puertos, Corea del Sur, en el «sector naval», falta convencer a Suiza, Italia en túneles y vías férreas, USA puede ser el socio estratégico del puerto Corío e inversores en granjas porcinas y avícolas, para que la soya y otros granos circulen por Perú crear grandes oportunidades de chamba.

El avance de China en proyectos como el puerto de Chancay ha generado preocupación en Estados Unidos, que busca equilibrar la balanza con inversión en el terminal arequipeño. Perú espera atraer inversión norteamericana para fortalecer su infraestructura portuaria: INVERSIÓN DE ESTADOS UNIDOS de 7.500 Millones de Dolares USA, en el Puerto de CORÍO (Arequipa) que hará competencia al Puerto de Chancay (Lima), de Inversión China de 3.000 Millones de Dólares USA

También es verdad que China te endeuda y luego te ajusta (por eso se interesan en la energía porque de eso depende su industria). Su juego es agresivo y me parece que el gobierno está manejando mal las cosas, no son conscientes que están negociando con un gigante que pone las condiciones. Hay que ver a China como aliado porque definitivamente están a la vanguardia pero con mucho cuidado y no caer en su juego.

5. China ha ido ocupando el vacío de poder dejado por EEUU en América Latina, ahora el presidente norteamericano Joe Biden contraataca, con planes para financiar la relocalización de multinacionales en la región, especialmente en Perú, donde el Dragón a puesto los ojos con sus estrategias geopoliticas y voraz apetito en los minerales y alimentos. Por ello la penetración en los litorales del Atlántico y el Pacifico que forman parte del “collar de perlas”: la red de puertos construidos y operados por compañías chinas.

6.Según la UNCTAD, los puertos con inversión china tienen tasas de aumento de conectividad muy superior a la media. Según escribe Evan Ellis, experto en asuntos latinoamericanos en West Point, en Foreign Policy, esa estrategia asegura a Pekín no solo acceso a mercados y materias primas: “La influencia económica te da influencia política que luego se traduce en ventajas económicas. Es un ciclo virtuoso”.

A todo esto, alguien en su sano juicio puede creer que el viaje de la presidenta Dina Boluarte a China, promoverá al Perú y ayudará a captar más inversores? ¿Qué promocionará al Perú ante el mundo y servirá para captar más inversores del país asiático?.¿Captar inversiones, hablar con tecnológicas, mineras, agroindustriales; por ejemplo, que el puerto del Callao, no solamente sea un puerto, sino que sea un ‘hub cluster’ (centro logístico empresarial)?

POR LO MENOS, YO LO DUDO. NO TIENE NINGUNA CAPACIDAD: DECIR LO QUE SE PIENSA NO ES NINGUNA OFENSA.