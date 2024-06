Fiscal Domingo Pérez se ahoga en sus propias «tierras movedizas».

By

7 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Fiscalillo, es un peligro para el propio equipo especial de lavajato y la Fiscalía



José Domingo Perez, el fiscalillo «valentón» el que se cree «Supermán» investigado por presuntos hechos de corrupción, recurre a artimañas y pide nulidad de las declaraciones del colaborador y testigo protegido Jaime Villanueva, luego frustra la continuación de su declaración señalando que no ha leído la carpeta fiscal, que no tiene copias (no pagó tasa), luego denuncia al fiscal a cargo de la investigación por filtración a los medios de la declaración de Villanueva. Todo ello constituyen actos de obstrucción a la labor de averiguación de la verdad de la Fiscalia y que justamente el investigado José Domingo Perez, antes denunciaba cuando a él le tocaba investigar.

«El filósofo Villanueva, a todos los tiene agarrados de las pelotas, a «Gustavito», José Domingo Pérez, Rafael Vela, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena. La «Morsa», no se escapa»



¿Dónde está la prensa lagarta y caviar que reportaban la obstrucción de la justicia de todos aquellos que piensan diferente y no son del entorno de la mafia caviar? ¿No hablan de las pruebas contundentes de Villanueva, ni del entramado, mucho menos del video, que niega todo el fiscalillo Domingo Pérez, tampoco de las fotos donde le demuestra y rinde pleitesía a Villanueva? A confesión de partes relevo de pruebas… ¡ Ya pues, es hora de que estos caviares que manejan la Fiscalía a su antojo: les caiga la justicia y con fuerza!



Luis Capuñay, abogado de Jaime Villanueva, reafirmó que la foto donde aparece su patrocinado con el cuestionado fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, es real.»(La foto entre Villanueva y Domingo Pérez EXISTE), con flema ha borrado a su esposa, sí. La foto es real, sí. Da muestra de esa reunión, sí. Es más, una reunión sostenida en su domicilio, en la casa de Villanueva», dijo el letrado en el programa «Milagros Leiva, Entrevista». ¿Entonces?

Villanueva, «ellos saben de que hablo, ratifico que yo no soy un operador político. Los señores Gorriti, Vela y Pérez saben que lo que yo estoy diciendo es verdad. Hay maneras de corroborarlo, hay un celular que desde hace varios años se encuentra en la Fiscalía Anticorrupción, y si la Fiscalía quisiera, encontraría información suficiente para corroborar los hechos que yo estoy mencionando“,

No hay nada que hacer, esta data corresponde al periodo comprendido previo al año 2022, y las nuevas afirmaciones acrecientan la controversia en la que están envueltos Gustavo Gorriti y los fiscales, teniendo en cuenta que, como afirmó el exasesor de Patricia Benavides, el pseudo hombre de prensa habría sido el impulsor directo de las investigaciones sistemática contra el expresidente Alan García y contra la china Keiko Fujimori, en esta última en el marco del caso Cócteles. Jaime Villanueva lo sindicó como operar con intenciones políticas.

PRISIÓN PREVENTIVA A LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL



Están con los crespos hechos, contra las cuerdas y desesperadamente están obstruyendo el debido proceso al cual ellos tanto aludían, pero les salio el tiro por la culata: el Poder Judicial rechazo anular las declaraciones de Jaime Villanueva. Estos son los «fiscaletes» que nos hicieron pagar 524 millones de soles a la empresa brasileña corrupta de Odebrecht, hoy haciendo obstrucción a la justicia, ahí si no vale las declaraciones del testigo Jaime Villanueva, pero para suspender a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que bien le cayó…

El genio «no contaban con mi astucia» Gustavo Gorriti no dejará que caiga su mejor alfil. Algo debe estar tramando; empapelar o descubrir algún escándalo al Juez Juan Carlos Checkley Soria, para que lo aparten del caso. Ya hemos visto esta película antes pero nadie se ofende porque luego nos distraen con antis, Rolex, futbol, con el pleito del 10 de la calle con Bazán, o que «el chino» postulara el 2026, etc

¿Después de la confirmación de Jaime Villanueva, que hay un celular en la Fiscalía Anticorrupción con todas LAS PRUEBAS para desenmascarar a GORRITI, VELA y PÉREZ, que están esperando? ¿Que se pierda la prueba y después salgan que no hay evidencias?

¡ESTO ESTA QUE ARDE!.