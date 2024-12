ELIZABETH PERALTA PASÓ A LA CLANDESTINIDAD LUEGO QUE EL PJ DICTARA 18 DE PRISIÓN PREVENTIVA.

143 Vistas

Se puso a buen recaudo en las narices de la Fiscalía. ¿Sospechoso? Ya no. Pan de cada día.

¿Qué casualidad a la policía se les escapan las tortugas? Todos los peces gordos, pasan siempre, a la clandestinidad, y por cierto con ayudin de los jueces, que la hacen bien trágica, para pedir detención o prisión preventiva! ¿O se orinan de miedo que hable?

La fiscal Elizabeth Peralta decidió pasar a la clandestinidad luego de que el Poder Judicial dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra. Su abogado, Benji Espinoza, afirmó que esta decisión responde a su percepción de una detención arbitraria. Este hecho contrasta con declaraciones previas donde el abogado aseguró que Peralta se pondría a derecho

¿En que país estamos? ¿Hasta cuando las ratas se seguirán escondiendo y no pase nada? Es decir, para los abogados si me dan la razón todo bien, si me niegan pedido igual le digo a mi cliente “ponte a buen recaudo”. Con los que tienen recursos lamentablemente no queda más que mandarlos a canadá.