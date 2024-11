By

371 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 3 Promedio: 4.7 )

La visita de más de 1,200 ejecutivos a nivel mundial en APEC 2024, refleja buena imagen del Perú. Por lo cual nuestro país espera recibir 1.8 turistas de economías Asia Pacífico.

La IMPORTANCIA de APEC Perú 2024: Cobre peruano: 86% se exporta a 4 países de APEC: China, Japón, Corea del Sur y EE.UU. Envíos mineros pasaron de US$ 1,352 millones en 1998 a US$ 30,872 millones al cierre de 2023, se multiplicó por 22. Esto es una realidad innegable, los peruanos debemos decir NO a CAVIARES y TERRUCOS que quieren JODER el país CON PROTESTAS CALLEJERAS BUSCANDO MUERTOS PARA BAJARSE A ESTE GOBIERNO INEPTO DE DINA BOLUARTE.

La finalidad de APEC es986 intensificar el sentimiento de comunidad Asia Pacífico y reducir las diferencias entre las economías de la región mediante una senda de crecimiento sostenible. A diferencia de la Organización Mundial de Comercio y otros foros multilaterales, APEC no es un tratado o acuerdo de obligaciones.

Cuando aprenderan las ONGs, asalariados de Soros, mineros ilegales y narcotrafico que APEC no audita gestiones, APEC ofrece al país anfitrión una gran vitrina internacional y oportunidades de atraer inversión y empleo, precisamente el tipo de impacto positivo que mejora las condiciones económicas y sociales: LA INVERSION CREA TRABAJO.

Ayer por la tarde en Apec, mientras mis colegas Pedro Galvez y Jenny Zuñiga de Pysnnoticias, cubrían otras actividades, yo le decía a un colega de la televisión japonesa que me entrevistaba, que nuestro país, tiene el privilegio por tercera vez en su historia, ser sede de las reuniones anuales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el cual congrega a los presidentes, líderes y empresarios de las 21 economías más importantes y sólidas del mundo, como en los años 2008 y 2016, durante los gobiernos del presidente Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.

¿Como no entender la importancia del Foro y el rol que cumple nuestro país frente a las 21 economías de APEC, la importancia del crecimiento del PBI y el aumento de la oferta exportable para el desarrollo de los países miembros?

Nadie dice que todo es maravilla en nuestro país, pero al menos en esta oportunidad debemos estar unidos y decirle NO al paro nacional durante APEC 2024, organizado por antisistemas rojimios financiados por minería ilegal y narcotráfico, aprovechando el derecho a protestar por la inseguridad ciudadana, las extorsiones, atentados sistemáticos y el derecho a la vida. Pero otra cosa es crear un clima de violencia y boicotear el Foro APEC 2024.

¿En que nos ha beneficiado ser miembro del APEC?

– Comercio y acceso a mercados: Ha facilitado el ingreso de productos peruanos (como frutas, hortalizas y productos pesqueros) a grandes mercados del Asia-Pacífico, reduciendo barreras comerciales.

– Atracción de inversión extranjera: Países miembros, especialmente China y Canadá, han invertido en minería, energía e infraestructura, generando empleo y transferencia de tecnología.

– Apoyo a PyMES: APEC impulsa las exportaciones de pequeñas y medianas empresas, ayudándolas a competir en el comercio electrónico y en nuevos mercados.

– Mejora de competitividad: Se ha brindado capacitación en estándares internacionales, ayudando a cumplir con requisitos de calidad, sostenibilidad y seguridad.

– Fomento al turismo: Ha promovido a Perú como destino turístico en Asia y mejorado la infraestructura para atender a visitantes internacionales.

– Integración digital: Promueve el comercio electrónico y la ciberseguridad, apoyando la transformación digital en el país.

– Mejoras logísticas: Se han implementado iniciativas para reducir costos y tiempos en aduanas y facilitar el comercio.

Gracias al APEC, Perú ha logrado diversificar su economía, atraer inversión, y fortalecer su presencia en la región Asia-Pacífico.

La Cumbre APEC 2024 es un evento importante para Perú, ya que lo convierte en el anfitrión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Este evento reúne a líderes económicos de 21 países miembros para discutir y fortalecer la cooperación económica en la región.

Beneficios para Perú

La APEC 2024 traerá varios beneficios para Perú, como:

– Fortalecimiento de lazos comerciales: Perú buscará fortalecer sus lazos comerciales con las otras economías miembro.

– Inversiones: Se espera que la cumbre atraiga inversiones extranjeras a Perú.

– Promoción del turismo: El evento también promoverá el turismo en Perú, mostrando su riqueza cultural y natural.

Actividades y reuniones

Durante la cumbre, se realizarán varias reuniones y actividades, como:

– Reunión de Líderes Económicos: Los líderes de los países miembros se reunirán para discutir temas económicos y comerciales.

– Reunión Ministerial de Comercio: Los ministros de Comercio discutirán temas relacionados con el comercio internacional.

– APEC CEO Summit: Los líderes empresariales se reunirán para discutir oportunidades de inversión y cooperación.

En resumen, la APEC 2024 es una oportunidad importante para Perú para fortalecer su posición en la región y atraer inversiones extranjeras.