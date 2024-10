550 Vistas

China saquea mar peruano con flotas pesqueras industriales, y silencio cómplice

¡MAR DE GRAU SIN PROTECCION!

Activan y desactivan el sistema de control satelital, a la hora que les da la gana. Y la Marina de Guerra, afirma que no ingresan a pescar dentro de las 200 millas. Sino, a temas de revisión. ¿Atracamos esta versión? Lo más cojonudo ¿China SIN TENER POTA desplazó a Perú como primer exportador en el mundo? Diferentes actores del sector pesquero han advertido las irregularidades de la flota china en las aguas peruanas, y ahora se ha revelado que durante el 2022 y 2023 China pescó más de este calamar que Perú.

No se puede REGALAR TAN FÁCILMENTE LAS RIQUESAS PERUANAS COMO LA POTA Y LOS CHINOS SIN PERMISO LO ESTÁN HACIENDO, CON LA MIRADA COMPLICE DE MINISTROS CONGRESISTAS, COLUDIDOS SABE DIOS PORQUE.

Estas flotas pesqueras industriales chinas, son embarcaciones dedicadas a la extracción de la pota o calamar gigante (Dosidicus gigas). Desde el 2020 el gobierno peruano, mediante el Decreto Supremo N° 016-2020-PRODUCE1 introdujo nuevas regulaciones portuarias para el arribo de embarcaciones extranjeras, y en ellas se estipulan que todas las embarcaciones extranjeras deben contar con un equipo de seguimiento satelital que transmita su señal directamente (sin filtros a las autoridades peruanas), y no deben realizar actividades de pesca por períodos prolongados, ya que ambas condiciones han sido causantes de prácticas pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). ESTO NO SE CUMPLE.

Flota de bandera china con más de 600 embarcaciones extrae, al año, alrededor de 50 mil toneladas de pota del mar peruano. Las pérdidas para la industria nacional ascienden a más de US$ 150 millones.

¿Si Chile y Ecuador no le dan mantenimiento a la flota china para dificultar acceso a su mar soberano, porqué aquí el SIMA alegremente les da servicio? ¿No hay ni un sólo congresista que pregunte de manera oficial a cuántos barcos chinos ha atendido el SIMA en los últimos 3 años?

¿Cómo operan y qué se puede hacer para combatirlas? ¿El gobierno y el Congreso no se pronuncian? ¿A todo esto, qué dice presidenta Boluarte y el primer ministro? ¿Construir Puerto de Chancay otorga al gobierno de China licencia para depredar nuestro mar? !No sólo es una afectación a nuestra economia, sino a la soberanía del Perú !

1. Colonialismo puro del siglo 21, chinos hacen lo que les da la gana, invaden nuestro mar con su gran flota pesquera, dejan millonarias pérdidas a nuestros pescadores, capturan especies protegidas y pagan coimas para seguir depredando. El dumping chino destruye nuestras industrias, el imperio es intocable.

2. Hoy el KILO DE POTA se ha disparado de S/4 hasta S/20 en algunos mercados, según gremios de pescadores artesanales. ¿La razón? Ya no hay, se la llevaron los chinos. PESCADORES SE HAN REUNIDO CON EL GORE PIURA, EXIGEN LA SALIDA DEL MINISTRO DE PRODUCCIÓN Y AMENAZAN CON ARRANCAR UNA HUELGA.

3.Enfrentan una crisis aún sin solución a la vista, debido al ilegal ingreso de embarcaciones chinas que depredan el calamar gigante, ignorando la normativa peruana que exige el uso de un sistema de rastreo satelital llamado SISESAT y generando un problema no solo laboral a nuestros hermanos pescadores, sino también de aumento de precio de hasta 5 veces en la pota, generando escasez y hambre. Y como si fuera poco los barcos chinos ingresan a usar nuestros muelles y astilleros.

4.Una docena de gremios pesqueros artesanales, en acta suscrita por el GORE de Piura, anuncia la paralización de los principales puertos comerciales peruanos, si es que el ministro de la producción Sergio Gonzalez, no toma acción inmediata.

5.¿Dónde están los rojetes y caviares que no protestan frente a ese explotación de la República Popular China para con el Perú, NO dicen nada contra esa ideología nefasta criminal socialista? Mudos frente a la Exposición china, SE HACEN LOS COJUDOS.