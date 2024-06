24 Vistas

En su reciente visita a ‘El Hormiguero‘, la actriz Victoria Abril ha generado una ola de críticas y controversias debido a sus declaraciones sobre la libertad de expresión en España. Sus comentarios han provocado reacciones, entre ellas la del dramaturgo Guillem Clua, quien ha dado una respuesta directa y crítica a las palabras de la actriz.

Victoria Abril apareció en el programa de Pablo Motos para promocionar su nueva obra de teatro, ‘Medusa’, que se estrenará el 31 de julio en el Teatro Clásico de Mérida. Sin embargo, lo que capturó la atención fue su firme postura sobre la libertad de expresión y la situación actual del cine y la televisión.

La actriz declaró que, en el contexto social actual, muchas de sus producciones no habrían sido posibles. «Si hubiera nacido ahora, no habría existido como actriz. No somos libres de decir ni de pensar lo que queremos», afirmó Abril, refiriéndose a las restricciones que, según ella, impone la sociedad moderna sobre la libertad artística.

Guillem Clua, dramaturgo y guionista, no tardó en responder a las declaraciones de Abril. En su cuenta de X (antes Twitter), Clua criticó duramente la postura de la actriz, señalando:

Clua hacía referencia a una entrevista anterior con Ernesto Caballero, exdirector del Centro Dramático Nacional, quien también había hablado sobre la censura y la «cancelación» como formas de limitar la libertad de expresión.

Abril no solo se centró en la libertad de expresión. También criticó la situación actual del cine y la televisión, afirmando que «ya no hay cine de autor, el cine no es nuestro. Los escriben unas máquinas, que de inteligentes no tienen nada y que solo saben cortar y pegar».