Gore Piura asigna 750 mil para II etapa de polideportivo en Jibito Migue Checa

«Esta cancha tiene más de 60 años y no tenía grass natural. De Jíbito salen la mayoría de deportistas y ahora tendrán mejores condiciones. Esta es una obra muy esperada porque se podrán desarrollar más campeonatos, incluso de noche», aseguró Zapata Socola.

En ese sentido, el gerente de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, Jorge Irazabal Álamo, manifestó que con esta obra se cumple el compromiso del gobernador regional, Luis Neyra León, quien indicó que en su gestión se priorizará la construcción de escenarios deportivos que promuevan la aparición de nuevos valores. Señaló que el polideportivo ahora contará con tribunas e iluminación, además de camerinos, servicios higiénicos y un sistema de riego que asegure un césped de primer nivel.

Sullana, 1 de noviembre de 2024. – Con una inversión de 750 mil soles el gobierno regional Piura contribuirá en la ejecución de la II etapa del polideportivo Ramón Castilla, en el C. P. Jíbito, en el distrito Miguel Checa (Sullana).. que albergará a más de 80 mil personas. La ejecución de esta obra será posibles tras la firma del convenio de coejecución, entre el Gobierno Regional y la municipalidad distrital de Miguel Checa-Sojo, jurisdicción de la provincia de Sullana.

By