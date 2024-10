El cine internacional llegó a Sullana a través del festival de cine ENCINES 2024

Mientras que el día viernes en el IESTP Juan José Farfán Céspedes fueron expuestas; Yapatera, Gris , Lima de cemento. Voluntad, Mi primer amor. Además de cortos de la autoría de Focsu. Que no entran a competencia.

El jueves en su segundo día el evento se realizó en la I.E. Tte. Miguel Cortez, donde se proyectaron: Gabriela Gabriela, El último tallado, Hay una cosa que no te pude decir, Alias Charles David.

Historias como la muerte de los periodistas de Huchuracay, la caída de Manuel Merino(expresidente del Perú), el racismo en el Perú, fueron algunos de los contenidos de los cortometrajes entre nacionales e internacionales de ficción y no ficción proyectados en el primer día desarrollado en la IE Talent Shool de Sullana.

*Cuatro sedes acogieron este festival en el que participan estudiantes con sus cortometrajes de ficción y no ficción.

