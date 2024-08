Peregrinación religiosa será plasmada en libro con incentivos del ministerio de Cultura

Up Next

Sebastián Castañeda es fotoperiodista desde el 2000. Trabajó en El Comercio hasta el 2014 y, actualmente, es colaborador de medios internacionales como el diario El País de España, la agencia Bloomberg, Mongabay Latam y la agencia Reuters. Ha cubierto hechos históricos a nivel mundial: las guerras en Irak y Siria, las elecciones en Venezuela y el funeral de Hugo Chávez (2013), los terremotos en Perú (2007), Chile (2010), Ecuador (2016), ceremonias de vudú en Haití, los Indignados de Occupy Wall Street en Nueva York, Sendero Luminoso en Perú, migración mundial. Se capacitó en el Centro de la Imagen (Perú) y ha recibido más de 20 premios de fotografía, como el POY Latam (2015, 2020, 2023), POY Internacional (2014, 2015, 2024), The Humanity Photo Awards – Festividades (2015), Premio Nacional de Fotoperiodismo Perú (2018), Premio a la Excelencia SIP (2014), entre otros.

“Por eso caminan —caminamos— con nuestra cruz a cuestas, estoicos, peregrinos, al encuentro del Cautivo. Con lluvia, en medio del desierto y bajo el sol abrasante, sin aliento y aunque las piernas ya no respondan. A ellos, a nosotros, nos alimenta una fuerza interior invisible”, relata Ralph Zapata, co-productor y encargado de los textos del libro ‘Cautivos’.

