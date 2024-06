Líderes nativos respaldan a palmicultora Ocho Sur en el V Congreso Amazónico 2024

Con relación al medio ambiente, Michael Spoor agregó que Ocho Sur ha firmado acuerdos innovadores con comunidades nativas para la conservación de más de 2,000 hectáreas de bosques primarios pues no se puede pretender cuidar bosques sino se proporcionan los recursos económicos para hacerlo. Igualmente, subrayó que la palmicultora es el mayor productor y usuario de energías renovables con paneles solares y biomasa, en la región; y aplica 100% la economía circular en sus operaciones industriales.

By