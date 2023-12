268 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 3 Promedio: 5 )

Exfiscal de la nación Patricia Benavides recibe apoyo de CAL

Mientras caviares y lagartos tomaban el control del Ministerio Público a través del golpe de estado en la Fiscalía, tras la ilegal suspención de Patricia Benavides con el nombramiento de Pablo Sánchez como Fiscal de la Nación, el Colegio de Abogados de Lima celebraba el «Día del Triunfo de la Democracia» y aclamaron de pie a Patricia Benavides.

El Colegio de Abogados de Lima organizo un evento de apología a la corrupción al comemorarse un año de la caida del golpista Pedro Castillo, que terminó con su confinamiento en el penal Barbadillo.

Al tomar la palabra el doctor César Bazán, presidente de la institución, invitó al estrado a Patricia Benavides, suspendida a través de un complot y maniobra política por 6 meses por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

PATRICIA BENAVIDES FUE OVACIONADA EN EL CAL

De pie para la ovación a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides en el CAL pic.twitter.com/45hlVsGMyx — RiVar (@Rivar_2021) December 8, 2023

¡PATRICIA BENAVIDES AQUÍ ESTA TU GENTE!

La exguscal de la Nación atrajo el clamor y emotivos aplausos de los letrados que participaron de la actividad a quien vitorearon «Patricia valiente, aquí está tu gente» y «Patricia corazón«, los hombres de leyes en señal de apoyo a la mujer de leyes: recibiendo una sonrisa y un pulgar arriba por parte de la fiscal suprema en agradecimiento.

En la mesa de honor de encontraba el jefe del comando conjunto General Manuel Gómez de la Torrede quien le dió el respaldo a nombre de las FFAA, Ángel Delgado de la Coordinadora Republicana, Jorge del Castillo, en congresista Héctor Ventura expresidente de la Comisión de Fiscalizacion, la ex primera Dama de la Nación, Pilar Nores.

Es evidente el cargamontón con Patricia Benavides, el Proceso Disciplinario inmediato es un invento de la JNJ que no está en su Ley orgánica

– No hay elementos para remover a la FN

– La JNJ busca remover a FN sin mayor trámite

– Chats no fueron sometidos a pericia alguna

– ¿Con eso van a destituir a la FN? – Odebrecht y Graña ponen y sacan fiscales. – Mismo libreto utilizado con Chavarry.

El Perú está dividido por gobiernos corruptos de izquierda de los últimos años, abunda la desigualdad económica por un sistema mal aplicado como el liberalismo a ultranza dónde sólo las elites incrementan sus intereses y mientras el pueblo se muere de hambre, las instituciones del estado se hunden en la corrupción.

Con congresistas mochasueldos, niños y otros con rabo de paja se puede tener alguna esperanza de remover de forma inmediata a la JNJ por FLAGRANTE comisión de actos contrarios a la ley (remoción express de la Fiscal de la Nación? No lo creo.

HAN SANCIONADO A LA FISCAL ANTES DE INVESTIGARLA

Mario Amoretti, exdecano del CAL, sobre la suspensión de la Junta Nacional de Justicia a Patricia Benavides: Los miembros de la JNJ han incurrido en un delito.

Hay sentencias del TC y la Corte Suprema en las que se sanciona como delito el incumplimiento de actos funcionales. pic.twitter.com/pbenBj8wZ6 — BUXTREP (@buxtrep) December 9, 2023

SI LO DICE EL COMERCIO «ESTO ES MIERDURA»

El 73% de la población desaprueba la gestión de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides; mientras que el 63% considera que las acusaciones en su contra son ciertas, según la encuesta de Datum. pic.twitter.com/w8eHLvA8UA — Graciela Villasís (@gvillasis) December 10, 2023

YENI VILCATOMA: ENCUESTA TRUCHA PARA JUSTIFICAR EL GOLPE

Encuesta trucha para justificar el golpe a la democracia que se ha cometido, barrieron sobre la protección constitucional que recae sobre un Fiscal de la Nación, que establece las vías constitucionales para su nombramiento y cese, lo que ha ocurrido con Patricia Benavides, es que… https://t.co/KekxZivOR2 — Yeni Vilcatoma De La Cruz (@YeniVilcatoma2) December 10, 2023

LA GRAVEDAD DE CASO PATRICIA BENAVIDES

La gravedad del caso Patricia Benavides pic.twitter.com/pTZ5enNnap — huguerrar (@ugluis) December 1, 2023

SI ZORAIDA ÁVALOS HUBIERA SIDO FISCAL DE LA NACIÓN NO HUBIERA DETENIDO A PEDRO CASTILLO Y SE HUBIERA PERDIDO LA DEMOCRACIA

Yeni Vilcatoma a Beto Ortiz | #BetoASaber:

Si la fiscal de la nación hubiera sido Zoraida Ávalos, la detención de Pedro Castillo no se hubiera dado.#Willax pic.twitter.com/yhtRkAxMsf — BUXTREP (@buxtrep) December 2, 2023

return to thesambacom or click, browser to return thesambacom, press back on your browser, thesambacom or click here, have any problems press. Exfiscal de la nación Patricia Benavides recibe apoyo de CAL, Exfiscal de la nación Patricia Benavides recibe apoyo de CAL, Exfiscal de la nación Patricia Benavides recibe apoyo de CAL, Exfiscal de la nación Patricia Benavides recibe apoyo de CAL, Exfiscal de la nación Patricia Benavides recibe apoyo de CAL, Exfiscal de la nación Patricia Benavides recibe apoyo de CAL, Exfiscal de la nación Patricia Benavides recibe apoyo de CAL, Exfiscal de la nación Patricia Benavides recibe apoyo de CAL, Exfiscal de la nación Patricia Benavides recibe apoyo de CAL, Exfiscal de la nación Patricia Benavides recibe apoyo de CAL, Exfiscal de la nación Patricia Benavides recibe apoyo de CAL,